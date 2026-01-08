“Mucho ‘HP’, ¿no sabe la historia de Colombia?”: Petro a Uribe

Durante un discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro se refirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez utilizando el calificativo “HP”, en medio de una intervención en la que habló sobre la oposición política y la coyuntura internacional.

“Nuestra oposición buscando ganar elecciones, o que me maten o me pongan preso. Desespero y antidemocracia produjeron lo contrario”, afirmó el mandatario al inicio de su discurso, cuestionando que se haya provocado una tensión política con Estados Unidos.

El presidente Petro cuestionó la narrativa del expresidente Uribe que, según él, busca separar al país de su figura presidencial.

“Decía el expresidente Uribe que hay que separar, y así repitieron como loros todos los medios de comunicación de los grandes ricos de Colombia, que hay que diferenciar Nación y Petro. Los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia”.

Lea también: Petro y Trump confirmaron que se reunirán en la Casa Blanca tras llamada telefónica

En ese contexto, el presidente lanzó el insulto contra el exmandatario: “No le quiero decir la grosería que le quiero decir, mucho ‘HP’, ¿no sabe la historia de Colombia?”, dijo ante los asistentes.

Petro continuó su intervención cuestionando cualquier calificativo honorable hacia el expresidente.

“¿Honorable parlamentario?, ¿honorable persona? No, no puedo decir eso”, expresó.

Posteriormente, el jefe de Estado hizo referencia a la justicia internacional y a los delitos de lesa humanidad, al mencionar la Corte Penal Internacional y casos de líderes mundiales.