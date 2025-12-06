Esta es la carta en la que De la Espriella se desmarcó de consulta propuesta por Álvaro Uribe

En una carta que envió Abelardo de la Espriella al expresidente Álvaro Uribe, el pasado 3 de diciembre, el precandidato confirmó que no participará en la consulta de marzo de 2026 para escoger un candidato presidencial único de la derecha.

Aunque De la Espriella abrió la carta destacando el trabajo del exmandatario, le explicó por qué se aparta: “Después de meditarlo con detenimiento, me permito apartarme respetuosamente de esa idea”.

Según dijo, recibió el mandato de 4.8 millones de firmas que presentó ante la Registraduría para avalar su candidatura, y por eso, “ir a una consulta en marzo diluiría este mandato espontáneo, patriótico y orgánico, que surge no de estructuras políticas establecidas, sino del clamor del pueblo que anhela la salvación de la Patria”.

Además, dijo que, a su parecer, la consulta no es el camino para lograr una unión de la oposición: “La necesidad imperiosa de una unión real y efectiva en la oposición, pero a través de mecanismos más ágiles y transparentes como la gran encuesta que propuse para el próximo 10 de diciembre”.

Y continuó hablando de la “inconveniencia” de acudir a una consulta, “por implicar un gasto innecesario de recursos públicos en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos profundos y lo que requiere es austeridad”.

Finalmente, se refirió por primera vez a los vetos que han manifestado algunos sectores para que él participe de ese proceso. “Aquellos que promueven una consulta han vetado mi nombre para participar en ella, excluyéndome de antemano”.

Ampliar

Ampliar

Escuche W Radio en vivo aquí: