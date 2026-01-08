Juan Manuel Santos y otros políticos reaccionaron a llamada entre Petro y Trump

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro sostuvo una conversación telefónica de alrededor de cuarenta minutos con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones diplomáticas.

La llamada se dio minutos antes de que el jefe de Estado colombiano ofreciera un discurso en la Plaza de Bolívar, en donde precisamente dio detalles de esa conversación.

Luego de la llamada, el mundo político reaccionó a la noticia, la cual destacaron por la necesidad de restablecer el diálogo entre ambas naciones.

“Celebramos que se haya restablecido un diálogo constructivo entre Donald Trump y Gustavo Petro. La diplomacia y la moderación siempre deben primar”, dijo el expresidente Juan Manuel Santos.

Así también, reaccionaron varios precandidatos presidenciales: “El gobierno entendió que el diálogo es el camino, incluso en medio de profundas diferencias”, dijo el precandidato Juan Manuel Galán.

“Felicito este avance, confío que se mantenga y se concrete pronto el encuentro presidencial en Washington”, señaló Claudia López.

Por último, el precandidato presidencial y excanciller, Luis Gilberto Murillo, aseguró: “Lo importante ahora es que esa conversación se traduzca en desescalamiento, cooperación y decisiones que protejan el interés nacional”.