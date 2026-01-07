Presidentes Petro y Trump hablaron telefónicamente en medio de tensión diplomática: esto se sabe

Fuentes del Gobierno Nacional confirmaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica directa este miércoles 7 de enero.

La comunicación se da en medio del contexto de alta tensión diplomática entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado 2 de enero.

La llamada entre ambos mandatarios se produce justo antes de la aparición del presidente Gustavo Petro en un acto público en la Plaza de Bolívar, en donde se espera que ofrezca detalles de la llamada telefónica.

En días pasados, Trump describió a Colombia como un país “muy enfermo, dirigido por un hombre enfermo” al referirse a Petro. Además, lo acusó sin evidencia de estar involucrado en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, advirtiéndole que “debe cuidarse”.

Además, el presidente Trump sugirió que una operación militar enfocada en Colombia “suena bien”, cuando se le preguntó si el país podría ser objetivo de futuras acciones tras la captura de Maduro.

Este hecho ha generado rechazo en el país por considerarse una amenaza inaceptable a la soberanía colombiana.

Marchas a favor del Gobierno este 7 de enero de 2026

Este 7 de enero, en las calles de Bogotá y varias ciudades de Colombia se llevaron a cabo las movilizaciones convocadas por el Gobierno Nacional en medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Dicha crisis diplomática se ha escalado en los últimos días tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro.

Desde el pasado 6 de enero, el mandatario ha alentado a sus seguidores a sumarse a la movilización bajo el lema “por la soberanía y la democracia”.

“La soberanía se defiende con la vida y aquí estamos siendo amenazados y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar, no estamos en venta”, dijo Petro en un video publicado en su perfil de la red social X (antes Twitter).

En esa publicación, el mandatario también advirtió que “el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo”.

