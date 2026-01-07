Petro dijo que dará órdenes a Fuerza Pública este 7 de enero en movilizaciones “por la soberanía”
Aunque el mensaje del presidente Gustavo Petro no menciona operaciones militares concretas ni despliegues específicos, se da un día antes de las movilizaciones que se realizarán en el país, “por la soberanía nacional”.
El presidente Gustavo Petro anunció que este miércoles 7 de enero impartirá nuevas instrucciones a integrantes de la Fuerza Pública.
Así lo escribió en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter): “Adelante soldados, mañana daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”, escribió el mandatario, sin detallar el contenido específico de las directrices que serán emitidas.
El pronunciamiento se da en un contexto de creciente tensión política y diplomática, luego de una serie de declaraciones del jefe de Estado relacionadas con la soberanía regional y con críticas directas a los señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump.
Aunque el mensaje de Petro no menciona operaciones militares concretas ni despliegues específicos, se da un día antes de las movilizaciones que se realizarán en el país, “por la soberanía nacional”. Se espera que el presidente participe en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Hasta ahora, la Casa de Nariño no ha ampliado oficialmente el alcance de las órdenes anunciadas por el presidente.
