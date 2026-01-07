Actualidad

Cúpula del Gobierno emitió comunicado rechazando señalamientos de Trump contra Petro

El comunicado lo pronunció la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.

Pronunciamiento de Angie Rodríguez, directora del DAPRE

La cúpula del Gobierno emitió en la noche de este martes, 6 de enero, un comunicado en respaldo al presidente Gustavo Petro y en rechazo a los señalamientos del expresidente Donald Trump, quien habló de una posible intervención militar en Colombia.

La declaración pública estuvo a cargo de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, quien aseguró que los señalamientos de Trump obedecen a la postura de Petro en diversos escenarios internacionales.

“La persecución al presidente obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía, del multilateralismo, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda incansable de la paz”, dijo.

Igualmente, el Gobierno reiteró el llamado a los colombianos a acudir este miércoles a las calles para las movilizaciones en respaldo al presidente Gustavo Petro.

Ahora, tras emitir el comunicado, el ministro de Minas, Edwin Palma, se refirió a la noticia de que, tras la intervención en Venezuela, ya tendrían un acuerdo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, para la entrega de entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

Palma advirtió que la intervención podría afectar el precio del petróleo: “Va a haber un acaparamiento de petróleo, que no es de ellos, porque es de los venezolanos (…) distorsionan los precios del petróleo, incidiendo en países que dependen de esos ingresos, como el nuestro”, dijo.

