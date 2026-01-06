Petro hablará en la Plaza de Bolívar de Bogotá este 7 de enero en medio de “movilización general”

El presidente Gustavo Petro informó que fuerzas sociales del país han convocado a una movilización general del pueblo colombiano este miércoles, 7 de enero, a las 4:00 de la tarde en todas las plazas públicas del país.

Según su publicación en la red social X, el mandatario participará en el acto desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde se dirigirá al pueblo capitalino. “¡Colombia libre!”, concluyó su mensaje.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía de una reunión en la sede de Fecode en Bogotá, realizada el 5 de enero, donde se observa asistencia ciudadana.

Cancillería acusa de injerencia a Trump tras llamar “enfermo” a Petro

La Cancillería de Colombia expresó su más enérgico rechazo a las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en donde no descartó una operación militar en Colombia y calificó al presidente Petro de “enfermo”.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las declaraciones del jefe de Estado norteamericano “desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos” y, además, “resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”.

“El presidente de la República de Colombia ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la Jefatura del Estado conforme al orden constitucional vigente. Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, dijo la Cancillería.

Además, advirtió que dichas declaraciones contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo, pilares esenciales del sistema internacional establecido en el marco de Naciones Unidas.