Más de 450 colombianos radicados en España apoyaron la convocatoria de Iván Cepeda

La convocatoria, que se desarrolló en el auditorio de la UGT, en Madrid, y que requería inscripción previa mediante un formulario de Google, contó con delegaciones de connacionales provenientes Andalucía, Euskadi, Cataluña, Valencia, Francia, Bélgica, Alemania, Noruega, Italia, Suecia, Suiza y, en su mayoría, colombianos radicados en la comunidad de Madrid.

#NoticiaW | Así fue el recibimiento de las más de 500 personas que se dieron cita esta tarde en la Av. América de Madrid para escuchar al candidato presidencial Iván Cepeda, quien a esta hora presentará sus propuestas a la comunidad de colombianos en Madrid. pic.twitter.com/13BStiPBYu — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 7, 2026

En el encuentro, que duró alrededor de 3 horas, participó su jefa de debate, María José Pizarro; el Secretario de Política Internacional de la UGT, Jesús Gallego, y la eurodiputada de PODEMOS, Irene Montero, quien alertó sobre la importancia de que los ciudadanos salieran a votar, pues “Colombia está bajo amenaza, porque Estados Unidos ha decidido que América Latina le pertenece”.

#NoticiaW | Al precandidato Iván Cepeda lo acompañan, a su izquierda, su jefa de debate, María José Pizarro; el secretario de Política Internacional de la UGT, Jesús Gallego; y la eurodiputada de PODEMOS, Irene Montero.



A su derecha se encuentra Enrique Santiago, secretario… pic.twitter.com/pRPhHe7JFz — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 7, 2026

Además de Montero, otros políticos españoles como Enrique Santiago, Secretario General del Partido Comunista de España PCE y Gerardo Pisarelli Prados, portavoz de Cataluña, arroparon al precandidato durante su primer acto político de 2026, en el que el filósofo colombiano centró su discurso en la política del presidente Donald Trump, al que catalogó como neofacista.

Para Iván Cepeda, las actuaciones del mandatario estadounidense hacen parte de un plan estratégico que se gestó en Washington y se recoge en un documento presentado el pasado mes de noviembre por el gobierno de Estados Unidos, donde se retoma la Doctrina Monroe, “en la que el Hemisferio Occidental es un espacio vital que tiene que estar sometido a los intereses de EE. UU.”, y cuyos países desobedezcan serán castigados. Como señala, una muestra de ello sería lo que pasó con Honduras, donde hubo una intervención en el proceso electoral, que “ya está sucediendo en Colombia”, haciendo referencia a las acusaciones que ha lanzado Trump en contra de Gustavo Petro, al calificarle como narcotraficante.

El senador colombiano, favorito en las encuestas en este momento, aseguró que, cuando sea presidente, defenderá la soberanía y el régimen democrático de los colombianos.