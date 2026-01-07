Iván Cepeda advierte a Donald Trump que Colombia no es una “colonia” de EE.UU.
Iván Cepeda también le pidió a Donald Trump que respete a Gustavo Petro como presidente de Colombia.
Iván Cepeda, candidato para las elecciones presidenciales de Colombia, advirtió este miércoles de que Colombia no es una “colonia” ni un “protectorado” de Estados Unidos y pidió al país de Donald Trump que respete a Petro como representante del “pueblo” y la “nación” colombiana.
“Colombia no es una colonia, no es un protectorado, ni siquiera es un Gobierno incondicional del Gobierno estadounidense. Es un país soberano”, dijo en una rueda de prensa ofrecida en Madrid antes de reunirse con colombianos que viven en España.
Asimismo, Cepeda señaló que Estados Unidos está intentando influir “por todos los medios posibles” en las elecciones presidenciales de Colombia que se realizarán en 2026.
“Lo está haciendo lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana. No es otra la explicación de catalogar a nuestro presidente (Gustavo Petro) como un narcotraficante y de incluirlo en una lista de narcotraficantes”, denunció Cepeda en la rueda de prensa.
