Portavoz de Trump calificó como “imprudente” pregunta sobre posible operación militar en Colombia
Donald Trump ya había dicho que no descartaba una operación militar de Estados Unidos en Colombia, además de calificar al presidente Gustavo Petro como “enfermo”.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó como “imprudente” una preguntada sobre una posible operación de la Fuerza Delta en Colombia.
“Esa sería una pregunta muy imprudente para que yo la responda”, dijo.
¿Qué dijo Donald Trump sobre una operación militar en Colombia?
El 4 de enero, el mandatario estadounidense, a bordo del Air Force One, aseguró que “Colombia está enferma” y “está gobernada por un enfermo”, pero advirtió que “no seguirá haciéndolo por mucho tiempo”.
Asimismo, tras el ataque militar que hizo en Venezuela y que llevó a la captura de Nicolás Maduro, Trump advirtió al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. (...) La están enviando a EE.UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, indicó Trump.