Portavoz de Trump calificó como “imprudente” pregunta sobre posible operación militar en Colombia

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó como “imprudente” una preguntada sobre una posible operación de la Fuerza Delta en Colombia.

“Esa sería una pregunta muy imprudente para que yo la responda”, dijo.

#ATENCIÓN | “Esa sería una pregunta muy imprudente para que yo la responda”, dice a esta hora la portavoz de la @WhiteHouse a la pregunta de si en algún momento la Fuerza Delta adelantaría una operación en terreno, en Colombia → https://t.co/QkoYKH9LSN — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 7, 2026

¿Qué dijo Donald Trump sobre una operación militar en Colombia?

El 4 de enero, el mandatario estadounidense, a bordo del Air Force One, aseguró que “Colombia está enferma” y “está gobernada por un enfermo”, pero advirtió que “no seguirá haciéndolo por mucho tiempo”.

Asimismo, tras el ataque militar que hizo en Venezuela y que llevó a la captura de Nicolás Maduro, Trump advirtió al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. (...) La están enviando a EE.UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, indicó Trump.