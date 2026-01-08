Aseguradora giró 20 millones de dólares por incumplimiento en contrato de los helicópteros MI-17

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional informó que la aseguradora Berkley International Seguros Colombia giró al Tesoro Nacional 20 millones de dólares, correspondientes a una sanción y a la recuperación de un pago anticipado relacionado con el contrato N.° 12-2024 MDN-EJC, cuyo objeto era la adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17.

De acuerdo con la institución, estos pagos fueron solicitados por el Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento de sentencias declaratorias que ratificaron el incumplimiento parcial del contrato, conforme a lo establecido en las resoluciones 001863 del 7 de noviembre y 002047 del 14 de noviembre de 2025.

El Ejército explicó que la recuperación de los recursos es resultado de una gestión articulada entre la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa, el Comando Financiero del Ejército Nacional, la Central Administrativa y Contable de la Aviación del Ejército, así como del supervisor del contrato, quienes actuaron dentro de los procedimientos legales y administrativos vigentes.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con “la adecuada administración de los recursos públicos, la transparencia y el cumplimiento estricto de la normatividad (…) estas acciones contribuyen al fortalecimiento de sus capacidades operacionales y a la seguridad de los colombianos”.

