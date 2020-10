Air Canada pide a Colombia aclarar “reglas del juego” para retomar operaciones en el país

En diálogo con La W, la aerolínea Air Canada expresó su preocupación porque aún no ha sido autorizada para operar en Colombia, pese a la reactivación de los vuelos internacionales.

Juan Manuel Calvo, gerente de ventas para Colombia, aseguró que, aunque la situación mundial no es fácil, no son claras las condiciones del Gobierno colombiano para retomar la operación.

“Pero lo que vemos es que hay mucho enredo, demasiadas personas en la fila de toma de decisiones y esto hace muy difícil para nosotros, como aerolínea, saber a quién recurrir para preguntar cuáles son las condiciones que necesita el Gobierno, de parte de nosotros, para poder iniciar”, dijo.

A propósito, señaló que diariamente recibe correos y llamadas de colombianos, en ambos países, que necesitan viajar.

“Estamos esperando que nos digan cómo son las reglas del juego, qué es lo que hay que esperar, porque a veces se habla de la reciprocidad, pero a Europa sí están pensando en empezar a admitir algunos vuelos, cuando Europa tiene las mismas condiciones de Canadá de tener las fronteras cerradas”, señaló.

Finalmente aseguró que la aerolínea está lista para retomar sus labores y asumir los riesgos que existan, por lo que invitó al Gobierno colombiano a escuchar sus necesidades.

Frente a la preocupación, la Aerocivil le confirmó a la W que no es posible autorizar la operación mientras que Canadá tenga restringida la entrada de viajeros, debido a que no hay una reciprocidad y no se ha logrado un acuerdo para permitir el ingreso de vuelos provenientes de Colombia.

Además, aseguró que no puede recibir aviones provenientes de Canadá ya que, al no tener a dónde regresar, corre el riesgo de que queden estancados en Colombia, perjudicando la operación aérea nacional.

Finalmente, la autoridad aérea aseguró que está dispuesta a llegar a algún acuerdo con Canadá para permitir la interacción aérea entre los dos países.