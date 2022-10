Alianza Verde pide a Contraloría y Procuraduría investigar a ministra de Ambiente

El representante del partido, Carlos González, señaló que las dos entidades deben investigar a la ministra tras los últimos desastres ambientales que ha sufrido el país "por cuenta de la locomotora minera y la falta de mano dura contra quienes atentan contra los recursos naturales, sin ningún tipo de control".



González, citado en un comunicado de los verdes, señala que claros ejemplos de desastres ambientales son la sequía en Casanare y los incendios en la Sierran Nevada de Santa Marta.



Según González, lo que pasó en esas partes y lo que está pasando con la multinacional Drummond en Santa Marta en donde "el derrame constante de carbón al mar y el último hundimiento de un barco carguero con cerca de 50 barriles de ACPM al mar, claramente son una muestra del desastre ambiental que está ocasionando esta empresa en la región".



Agrega que "el impacto ambiental es elevado y las sanciones paupérrimas ante semejante catástrofe ambiental" por lo que "la Contraloría y la Procuraduría debe actuar con celeridad e investigar a la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, por este y un sinnúmero de desastres ambientales".



Añade que en la Alianza Verde están "intrigados" y "preocupados" porque en el caso de la Procuraduría, "ésta fue muy diligente en el tema de Gustavo Petro por ejemplo, en donde no había lugar para semejante sanción".



Petro fue destituido por la Procuraduría que además lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por una crisis de basuras en Bogotá.



"Pero, ante desastres ambientales como el que vive Chocó, Casanare, la Sierra Nevada de Santa Marta, por nombrar algunos casos, por cuenta de la minería que contamina las fuentes hídricas, la tala de árboles, extracción de petróleo, etc. no hay celeridad ni responsable alguno", dijo el dirigente político.



Puntualizó que si a Petro lo destituyeron e inhabilitaron por un desastre ambiental por las basuras, lo que debe suceder en todos los casos en los que hay problemas ambientales es buscar a los responsables y que haya sanciones ejemplarizantes, "incluso en el ejecutivo".