Amanezca bien informado con La W este 10 de mayo

El presidente Iván Duque pidiendo al CRIC regresar a sus resguardos y su reunión a mediodía con el Comité del Paro son algunas de las noticias de este lunes 10 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque dice que no ha ido a Cali por prudencia y pide al CRIC volver a resguardos; sin embargo, viajó en horas de la madrugada

En las últimas horas en la capital del Valle se han presentado hechos violentos entre la ciudadanía, en donde se han reportado tiroteos en el sur de Cali y ya ha dejado un saldo de heridos. De acuerdo con informaciones conocidas, desde carros se estaría disparando a indígenas del CRIC presente en las protestas.

Sobre la situación de orden público, el mandatario designó medidas urgentes y anunció el traslado inmediato del ministro del Interior, Daniel Palacios para que se ponga al frente de la situación y establezca un diálogo entre la guardia indígena presente en Cali.

“Le he pedido al ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones”, dijo.

Y aunque reconoció el derecho de los colombianos a la libertad de circulación, les pidió a los miembros del CRIC regresar a sus resguardos “para evitar confrontaciones innecesarias”.

También le pidió al director de la Policía Nacional fortalecer las capacidades para atender la difícil situación de orden público. “Tengo un gran equipo de Gobierno desplegado en la ciudad de Cali, yo he tomado la decisión, por prudencia, de no hacer en este momento hacer presencia que distraiga el trabajo de la Fuerza Pública que debe estar desplegada en toda la ciudad, pero estoy en monitoreo permanente”, agregó.

Finalmente, les hizo un llamado a los ciudadanos a no generar violencia ni bloqueos “y a transitar hacia la normalidad”.

Cabe aclarar que, en horas de la madrugada, el presidente reveló que viajó a Cali a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: “En Cali supervisamos las medidas que impartimos para devolverle tranquilidad a ciudadanía, fortalecer orden público, y verificar avances en diálogo social. Adelantamos encuentro con autoridades locales, @mindefensa, Fuerza Pública y @MinInterior, para evaluar estas acciones”.

Iván Duque se reúne este lunes con el Comité Nacional del Paro

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunciaron que recibieron una respuesta afirmativa por parte del Comité Nacional del Paro para reunirse con el presidente Iván Duque.

La reunión será este lunes a las 12:00 m. y contará con la presencia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

“Recibimos con agrado esa respuesta y, por lo tanto, mañana se inician las conversaciones con el Comité Nacional del Paro”, dijo el jefe de la cartera de trabajo.

A su turno, Ceballos aseguró que valoran la propuesta del comité para que la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia participen en el encuentro.

Un saldo de 10 heridos deja tiroteo en el sur de Cali

Una difícil situación de orden público se registró en horas de la tarde en la ciudad de Cali, tras un enfrentamiento entre civiles y la minga indígena en sur de la capital del Valle.

Estos hechos fueron registrados cuando el Consejo Regional Indígena intentaba ingresar a Cali por el corredor que comunica a esa ciudad con Jamundí. Lo que inició como un enfrentamiento de diálogo de grueso calibre entre ambas partes, terminó en un tiroteo.

Sobre los hechos, la Minga indígena denunció que fue atacada por ciudadanos armados. De acuerdo con Giovanni Yule, vocero del CRIC, la situación surgió como consecuencia del actuar de civiles que pretendían retirar el bloqueo en la vía Cañas Gordas, escoltados por la Policía. Los hechos dejaron un total de diez indígenas heridos, informó la Minga.

En los hechos, dos vehículos quedaron incinerados, al parecer, por parte de miembros de esa comunidad del Cauca.

Ante la oleada de violencia registrada en esta región, el presidente Iván Duque invitó a establecer una mesa de diálogo entre el gobierno y la Minga, a lo que la CRIC respondió estar dispuestos a realizar el encuentro.

Por otra parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Rojas, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, exigieron la presencia del presidente Iván Duque para iniciar las mesas de diálogo con los grupos indígenas en el departamento y encontrar solución inmediata a la desatada crisis social y económica que ha dejado el paro nacional en esa ciudad.

Alcalde de Cali rechaza requisas a los ciudadanos por parte de la guardia indígena

El mandatario local, por medio de un audio, le hizo un llamado al consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Hermes Pete Vivas, advirtiendo que "el territorio es de todos" y que no deben continuar con este tipo de prácticas porque "son labores que molestan, suplantan a la autoridad y provocan".

También hizo lo propio con algunos miembros de la guardia indígena que se encuentra en Cali, asegurando que sobre estas prácticas de requisas a civiles y carros que circulan por la ciudad deben ser "respetuosos de nuestras normas y nuestros parámetros para funcionar".

Pese al duro llamado, Ospina ofreció un espacio al diálogo a Pete Vivas advirtiendo que "siempre tendrá un espacio para llegar a Cali y siempre formará parte de esta nuestra tierra".

Este tipo de labores policiales adelantadas por la guardia indígena ha caldeado los ánimos en la ciudad, que desde el 28 de abril se convirtió en el epicentro del paro nacional.

Hasta la fecha, La Defensoría del Pueblo ha reportado 26 muertos (25 civiles y un policía), y al menos 548 personas desaparecidas. Asimismo, ha cifrado en 405 los heridos, entre ellos 364 manifestantes y 41 agentes.

Centro Democrático pide a Duque "acción militar contundente y sostenida" en Cali

El partido Centro Democrático le hizo un llamado al presidente Iván Duque a impulsar una "acción militar contundente y sostenida" para restablecer el orden público en la ciudad de Cali, "en el marco de la Constitución y los Derechos Humanos".

En una declaración pública, el partido de gobierno aseguró que "es urgente (...) superar las condiciones de inferioridad en que se encuentran los policías y el ESMAD para dar protección a la ciudadanía.

El partido añadió que, aunque apoya "las acciones sociales que se vienen reclamando", cree en "la inutilidad del diálogo con quienes promueven la violencia".

El senador uribista Gabriel Velasco renunció a la vocería de su partido en el Senado, después de que el presidente Iván Duque anunciara que no viajaría, por el momento, a la ciudad de Cali.

Duque ordena el mayor despliegue de capacidades de la Fuerza Pública en Cali

El presidente Iván Duque le pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, garantizar el mayor despliegue de la Fuerza Pública para brindar tranquilidad en la ciudad de Cali.

Sumado a esto, indicó que hay que hacer un trabajo de patrullaje, de cercanía a la ciudadanía para brindarle confianza y aplicar restricciones al parrillero, a la movilidad y la ley seca.

El jefe de Estado reiteró que los bloqueos están afectando los bienes, la vida y la honra de muchos ciudadanos e hizo un llamado a levantarlos.

“Y por supuesto, también señor ministro, con todo el equipo también de Fuerza Pública y el equipo de gestión social del Gobierno hacer las aproximaciones que sean necesarias para que a los distintos sectores de la población se les lleve seguridad. Y el mensaje también al señor ministro del Interior, tiene que transmitírsele al grupo del CRIC que, en este momento, y dadas las circunstancias de orden público, es necesario que retornen a sus resguardos”, agregó

Duque señaló que, ante el descontento por los bloqueos, hay un riesgo de que haya confrontaciones entre la ciudadanía.

Colombia reporta una pérdida global de vacunas COVID-19 inferior al 1%

Según explicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, este reporte de dosis que no se pueden usar corresponde a vacunas que tuvieron una excursión de cadena de frío, es decir, que estuvieron por cierto tiempo a una temperatura superior o inferior a la recomendada por el fabricante.

Desde el comienzo del plan de vacunación se han reportado 14 casos de vacunas que vieron afectadas su cadena de frío, casos que son revisados por el Invima, entidad que debe dar el concepto sobre si las vacunas pueden o no utilizarse en el marco del plan nacional de vacunación.

Tras el concepto del Invima, 9.161 dosis pudieron utilizarse sin problemas en los departamentos de Huila, Tolima, Valle y Risaralda.

Por el contrario, 784 dosis no podrán utilizarse. Estas dosis que se vieron afectadas corresponden a los departamentos de Norte de Santander, en donde se perdieron 24 dosis de Pfizer, y Risaralda, en donde se perdieron 718 dosis de Sinovac y 42 de Pfizer.

Además de estas dosis, otras 9.371 dosis se encuentran en cuarentena preventiva a la espera de un concepto del Invima para su utilización. Estas dosis corresponden a los departamentos del Valle del Cauca, Boyacá, Bogotá, Antioquia y Cundinamarca.

Bermont destacó que este “es un indicador muy positivo para Colombia, pues muestra la preparación de los vacunadores a lo largo del territorio nacional”, pues, de hecho, la Organización Mundial de la Salud indica que en el mundo por lo general el indicador de pérdida de vacunas rodea el 5% y el 10%.

“Felicito a los equipos vacunadores por la gran optimización que tienen con las dosis que nos han llegado a Colombia”, afirmó Bermont.

A pesar del balance positivo, el funcionario invitó a fortalecer y mantener la capacitación a los vacunadores con el objetivo de mejorar constantemente estos indicadores y de hacer del plan de vacunación contra el covid-19 un proceso exitoso.

Gobierno revela aproximaciones con ELN a través de la Santa Sede, la ONU y la OEA

El Gobierno informó que ha adelantado gestiones para verificar la voluntad de paz del ELN, a través del Nuncio Apostólico y representante del papa Francisco en Colombia, monseñor Luis Mariano Montemayor; de Carlos Ruíz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación en Colombia; y de Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, OEA, y representante del secretario general.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, reveló que durante los últimos 17 meses se realizaron 28 reuniones y cuatro desplazamientos a La Habana, Cuba.

Este es el balance del diálogo exploratorio:

1. 22 reuniones en la sede de la Nunciatura Apostólica en Bogotá y seis en el Palacio de Nariño, con la presencia del presidente Iván Duque. A la sede asistieron el Nuncio Apostólico, el padre Darío Echeverri, Carlos Ruiz Massieu y Raúl Rosende, con la permanente presencia del alto comisionado para la paz.

En cuanto a los demás encuentros, cuatro se adelantaron con Carlos Ruiz Massieu los días 20 de febrero, 20 de mayo y 8 de septiembre de 2020 y el día 11 de febrero de 2021. La quinta reunión se realizó el día 23 de abril de 2020 con la participación del Nuncio Apostólico en Colombia, monseñor Luis Mariano Montemayor y Roberto Menéndez.

Finalmente, la sexta reunión se llevó a cabo el día 2 de octubre de 2020, liderada por el presidente de la República, acompañado por Ceballos, la jefe de gabinete, María Paula Correa; el Nuncio Apostólico, el padre Darío Echeverri, Ruiz Massieu, Raúl Rosende y Roberto Menéndez.

2.Como desarrollo de estas gestiones, se llevaron a cabo cuatro viajes a La Habana, Cuba.

El 18 de febrero de 2020, por solicitud de Ceballos, el padre Darío Echeverri y el abogado Carlos Ruíz, quien durante las negociaciones entre el ELN y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se desempeñó como asesor jurídico, viajaron a La Habana para explorar la posición del ELN con respecto a distintos temas relacionados con el Derecho Internacional Humanitario, en el marco de las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional de cesar el secuestro, entregar todos los secuestrados y cesar los actos criminales, entre los cuales se incluyen el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersonal, el secuestro y la afectación de la infraestructura energética del país.

Del 14 al 17 de septiembre de 2020, posteriormente del 23 al 26 de noviembre de 2020, y finalmente del 3 al 6 de marzo de 2021, viajaron el padre Diario Echeverri y Carlos Ruíz Massieu, previa coordinación con el Gobierno Nacional, con el propósito de adelantar una serie de diálogos con los miembros del ELN presentes en la isla para prestar sus buenos oficios en la exploración de opciones con el fin de construir una arquitectura para un eventual espacio de diálogo, después el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, pese a reconocer la buena voluntad de la Santa Sede y del secretario general de la ONU, el Gobierno aclaró que “hasta la fecha el ELN no ha avanzado en las decisiones necesarias que hagan posible un espacio de diálogo, al negarse a cumplir las condiciones establecidas por el presidente Iván Duque”.

Fiscalía se pronuncia tras polémica por fotografía de captura editada

Uno de los primeros puntos aclarados por la Fiscalía General de la Nación, respecto a la edición que se realizó en la fotografía de la captura de Leonardo Montes Delgado, fue confirmar que se trataba de una detención real y no de un montaje judicial, como la información que circulaba en redes sociales.

Especificaron en el comunicado que la captura se llevó a cabo en el municipio de La Macarena, Meta, y que Montes fue detenido por uniformados del Ejército Nacional, acusado de ser el determinador del ataque con un agente químico a una joven indígena de la comunidad Jivi.

Respecto a la imagen en cuestión, afirmaron que "la Fiscalía iniciará la investigación para establecer la procedencia de la fotografía".

Informaron que la víctima del ataque, una mujer de 21 años, se encuentra en un centro médico siendo atendida por las graves lesiones. Además, invitaron a la ciudadanía a "rodear a la víctima" y rechazar cualquier expresión de violencia ejercida hacia las mujeres.

En Cúcuta, escolta de Diego Villamizar amenazó a jóvenes por mural contra el Gobierno

Hay polémica en Cúcuta por un video que circuló a través de redes sociales, donde Héctor Parada, escolta de Diego Villamizar, coordinador del Centro Democrático en Norte de Santander, amenaza a un joven, quien grababa el momento en el que se borraba un mural realizado en contra el Gobierno Nacional en el puente de San Mateo en Cúcuta.

W Radio se comunicó con Diego Villamizar, quien confirmó que el hombre que aparece amenazando a los jóvenes es su escolta. Integrantes del Comité Departamental de Derechos Humanos y líderes juveniles han pedido a las autoridades avanzar en las investigaciones y se ofrezca protección a los artistas.

Cesar Arias, líder juvenil aseguró a W Radio "rechazamos estas acciones que se vienen presentando, hemos pedido a las autoridades estar al tanto de la situación y se va a emitir una alerta porque ya son dos acciones de provocación para los jóvenes de la ciudad, que se han venido manifestando y protestando de manera pacífica".

Por su parte, Isaac García, líder juvenil aseguró a W Radio "llegaron hasta el mural para taparlo nuevamente y al reclamar, esta persona escolta de la UNP les aseguró que eran guerrilleros y que bala les iban a dar a los artistas si seguían pintando".

Diego Villamizar emitió un comunicado solicitando a las autoridades revisar las cámaras de seguridad del sitio para conocer la verdadera situación, y se declaró respetuoso de las muestras artísticas. "Siempre he sido respetuoso de las muestras artísticas y del derecho a la protesta dentro del marco de la ley”.

También, el director de la UNP, Alfonso Campo, rechazó el comportamiento violento del escolta y anunció que se adelantarán las investigaciones correspondientes.

Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, confirmó que tiene COVID-19

Por medio de su cuenta de Twitter, el funcionario del Distrito compartió la noticia de su último estado de salud, en el que confirmó que dio positivo para coronavirus.

Aunque se encuentra internado en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, el economista y excandidato a la alcaldía de la ciudad, de 39 años, afirmó que presenta dificultades respiratorias:

"He estado con dificultad para respirar y otros de los síntomas COVID conocidos, pero con el espíritu en alto. Seguro todo saldrá bien”, comentó en Twitter.

Al comunicado han respondido algunas personalidades de la política nacional como Rafael Pardo, quien lamentó el contagio del secretario de Gobierno.

Fue habilitada por manifestantes y camioneros vía Manizales – Bogotá

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales que, la vía que comunica a Manizales con Bogotá, en el sector de Petaqueros fue desbloqueada por manifestantes y camioneros.

"Se levanta el paro en Petaqueros. La buena voluntad sacará adelante la sociedad colombiana en este momento de transición", expresó el mandatario de los manizaleños.

Así mismo la Policía de Tránsito de Manizales, confirmó también a través de un video que, fue habilitada esa importante carretera que comunica al occidente con el centro del país.

Por otra parte, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, dio a conocer a través de sus plataformas tecnológicas que, "los camioneros que bloquean La Romelia dejarán pasar vehículos con combustible y personal de Misión Médica hacia Santa Rosa de Cabal. Tras sostener reunión con ellos, me solicitan trasladar e intermediar ante el Gobierno Nacional algunas peticiones, las cuales me entregarán por escrito este lunes", manifestó el mandatario de los risaraldenses.

Flexibilizan medidas contra el COVID-19 en Antioquia para los próximos días

El gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez Vélez, anunció la flexibilización de las medidas que regirán los próximos días en esta región del país para la contención del COVID-19.

Las medias anunciadas comprenden un Toque de Queda nocturno todos los días, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, e igualmente ley seca durante estos mismos horarios.

Además, habrá pico y cédula durante el día, con el sistema de números pares e impares.

El mandatario agregó que “creemos que están dadas las condiciones para flexibilizar un poco las medidas, pero seguiremos analizándolas cada semana, para definir las rutas de trabajo a seguir”.

Lluvias causan inundaciones en zona rural de Santa Marta

Una nueva emergencia por desbordamiento se registra en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, donde el afluente que lleva este mismo nombre sobrepasó los niveles en la madrugada de este domingo causando afectaciones considerables.

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, Jorge Lizarazo, explicó que la creciente súbita fue provocada por las intensas precipitaciones que caen sobre la parte alta de la Sierra Nevada desde la noche anterior.

Campesinos que monitoreaban la zona se percataron del aumento del caudal y avisaron a la comunidad, algunos alcanzaron a alzar sus enseres y evitar efectos como los provocados en noviembre del año pasado, donde 1700 personas lo perdieron todo.

Hasta el momento, los organismos de socorro realizan el informe de evaluación de daños y análisis de necesidades, sin embargo, preliminarmente indican que cerca de 360 personas resultaron damnificadas.