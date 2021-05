Amanezca bien informado con La W este 21 de mayo

El rechazo de la solicitud de Colombia de aplazar Copa América por parte de la Conmebol y los avances en el diálogo entre Comité del Paro y Gobierno Nacional son algunas de las noticias de este viernes 21 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Avanza diálogo entre Comité del Paro y Gobierno Nacional

Tras 17 horas de diálogo, el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, lograron avanzar en algunos puntos, entre ellos la creación de un documento que brinde garantías y condiciones para la protesta social en Colombia.

“El mensaje es muy positivo: Gobierno y Comité del Paro avanzamos en el lenguaje, avanzamos significativamente en algunos puntos de encuentro. Le queremos enviar un mensaje al país de esperanza y tranquilidad, porque definitivamente se están sentando las bases para una mesa de negociación”, aseguró Jorge Diez, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Este 21 de mayo, a las 10:00 A.M, retomarán la reunión para continuar en la construcción del documento, que es el primer paso para instalar la mesa de negociación.

Conmebol rechaza solicitud de Colombia de aplazar Copa América

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció la decisión del Gobierno colombiano de cambiar la fecha de realización para cumplir con un 50% de aforo en los estadios.

Lucena explicó que el propósito es tener una nueva fecha en la que el Ministerio de Salud permita un aforo del 50%, o más, en los estadios.

Pero ante la solicitud formal del gobierno colombiano de reprogramar la Conmebol Copa América para el mes de noviembre, la organización se negó a la petición asegurando que "por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre".

En el comunicado enviado a medio de comunicación aseguran que agradecen la persistencia del Gobierno Colombiano y la Federación Colombiana de Futbol, Ramón Jesurún porque que puede lograrse el evento deportivo y afirman que "es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano".

La Conmebol señaló que la realización de la Copa América 2021 sigue en firma y que informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia.

Comité Nacional del Paro convoca nuevas marchas para el 26 y 28 de mayo

A pesar de que este jueves el Gobierno y el Comité Nacional del Paro reiniciaron los diálogos con miras a instalar una mesa de negociación, los representantes de la colectividad aseguraron que las manifestaciones se mantendrán.

“El paro continuará y vamos a hacer grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo, cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones en Colombia”, anunció Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

También le pidió al Gobierno que permita el ingreso de la CIDH a Colombia para que verifique las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública.

Y agregó que hay optimismo por la llegada a acuerdos frente al pliego de emergencia expedido el año pasado.

“Hace un año radicamos el pliego y tan solo hace 15 días llamó a la mesa del Comité Nacional del Paro. No es nuestra responsabilidad, es de Duque que se demoró un año en llamarnos”, cuestionó.

Organizaciones piden al Gobierno aceptar de inmediato visita de la CIDH al país

Las tres plataformas de derechos humanos con asiento en la Mesa de Garantías para la Manifestación Pacífica revelaron sus propuestas de cara a la primera reunión de ese espacio convocada por el gobierno. Dentro de ellas solicitaron que se acepte de inmediato la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.

Lo anterior debido a que consideran que ninguno de los órganos de control (Fiscalía o Procuraduría) han brindado garantías para proteger los derechos de los manifestantes e investigar delitos y abusos cometidos por la Fuerza Pública.

"En ausencia de mecanismos judiciales y de control en el orden interno que puedan servir para que los ciudadanos coloquen sus denuncias y tengan un goce efectivo de acceso a la justicia pues toca acudir a las instancias internacionales y en este caso pues la instancia que ha estado más preocupada por los excesos y la desproporción en el uso de la fuerza es la CIDH" señaló Alberto Yepes, Representante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Además, solicitaron que se constituya una comisión internacional de investigación que esclarezca los excesos y crímenes cometidos por la Fuerza Pública durante las manifestaciones.

Asimismo, indicaron que impulsarán el proyecto de reforma a la policía y solicitaron que se instale una mesa de negociación con los familiares de las víctimas de abusos cometidos por esa institución donde se les pida perdón y además que se garantice su acceso a la justicia.

Sin cambios al IVA, Universidades lanzan propuesta de reforma tributaria

Las Universidades Javeriana, Externado, Rosario, los Andes y Fescol (Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia) presentaron su propuesta de reforma tributaria de cara al nuevo proyecto que presentará el Ministerio de Hacienda.

En el documento no hay cambios al IVA ni se sube ningún impuesto al consumo; se establece que ningún trabajador ni pensionado que gane menos de $6 millones pagaría más en impuesto de renta que bajo las normas actuales.

También se reduce el impuesto de renta de las empresas pequeñas y medianas (que tengan menos de $500 millones al año en utilidades). Y sostienen que se recaudan alrededor de $20 billones, que se obtienen eliminando beneficios tributarios a empresas y aumentando los impuestos que pagan el 1%, 0,1%, 0,01% y 0,001% de los colombianos de más altos ingresos.

El recaudo proviene de las siguientes fuentes:

$11,08 billones de impuesto de renta a personas naturales.

$0,66 billones por eliminación de tarifas especiales de impuesto de renta a zonas francas y otras tarifas especiales

$2,14 billones por eliminación de rentas exentas en el impuesto de renta a empresas.

$5,36 billones por eliminación del descuento del ICA.

Sugieren tratar el ingreso de todas las personas naturales en igualdad de condiciones, sin importar su fuente. "Proponemos que estén por fuera del impuesto de renta únicamente $6,5 millones al mes, o 2.150 UVT al año. Solo se podrían deducir los costos y gastos asociados a la generación del ingreso, en tanto cumplan con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y relación de causalidad".

Más de 30 policías y 19 civiles resultaron heridos tras protestas de las últimas horas

Pese a que la gran mayoría de movilizaciones se han llevado con total calma en diferentes zonas del país, las autoridades entregaron un balance de algunos hechos en materia de orden público en las últimas 24 horas en diferentes zonas de Colombia.

Según la Policía, 37 uniformados han resultado heridos, varios de ellos por arma de fuego. Asimismo, fueron vandalizados 20 establecimientos comerciales, 5 infraestructuras de gobierno, 5 CAI y 8 vehículos, entre otros. Un total de 47 personas fueron capturadas en flagrancia por la comisión de varios delitos y 19 menores se encuentran en proceso de judicialización.

Ayer se llevaron a cabo 527 actividades de protesta con una participación aproximada de 100 mil personas, incluidas 217 concentraciones y 176 marchas. Actualmente se tienen 62 concentraciones y 43 bloqueos en 76 municipios de 17 departamentos, principalmente en Huila, Valle y Cauca.

Por otra parte, las autoridades entregaron detalles de lo sucedido en el barrio Calipso en la ciudad de Cali, donde varias personas resultaron lesionadas con arma de fuego en medio de enfrentamientos en esta zona.

Ante los hechos se generó el llamado de auxilio por parte de la comunidad, por lo que llegó apoyo de la Policía Metropolitana Santiago de Cali y el Esmad, quienes fueron recibidos con disparos de armas de fuego igualmente. Allí dos uniformados resultaron heridos y se encuentran en centros asistenciales.

Hasta el momento se tiene información de 19 civiles heridos que llegaron a centros médicos y de una mujer que fallecida con arma de fuego que habría llegado a un centro asistencial, hechos que se encuentra en investigación.

Coronavirus en Colombia: 16.086 nuevos casos y 490 muertes más

Colombia sigue sin superar el tercer pico de la pandemia de la COVID-19, que comenzó justo después de la Semana Santa, y las autoridades sanitarias confirmaron este jueves sobre 490 muertes y 16.086 casos de la enfermedad.

En total y según el último reporte del Ministerio de Salud, en Colombia se han detectado 3.177.212 casos de la COVID-19, de los cuales 104.273 están activos (que corresponden al 3,22 % del total) y se presentaron 83.233 muertes. Además, 2.979.233 personas se han recuperado, lo que representa el 93,7 %.

La tercera ola impactó en un principio, a principios de abril, a Barranquilla y Medellín, la segunda ciudad más importante del país. Pero desde hace unas semanas el epicentro ha sido de nuevo la capital, Bogotá, donde la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) supera el 94 %.

Las muertes informadas en esta jornada, de las cuales 430 ocurrieron otros días, se produjeron principalmente en Bogotá (113), Antioquia (63), Cundinamarca (51), Valle del Cauca (43), Santander (35), Atlántico (28), Cesar (15), Nariño (14) y Bolívar (13). Mientras que la mayor cantidad de contagios estuvo en Bogotá (4.917), Antioquia (1.721), Cundinamarca (1.207), Atlántico (1.205), Bolívar (959), Santander (832), Cesar (568), Caldas (461), Nariño (455) y Boyacá (420).

Las regiones que más infecciones han acumulado continúan siendo Bogotá, con 884.089, seguida de Antioquia (511.880), Atlántico (263.054), Valle del Cauca (254.950), Cundinamarca (147.650) y Santander (121.144).

Hoy se procesaron 71.390 muestras, de las cuales 35.859 fueron de tipo PCR y 35.531 de antígenos, para un total de 16,14 millones de pruebas practicadas hasta ahora.

César Gaviria apoyará moción de censura contra el ministro de Defensa

Fuentes le aseguraron a La W que el expresidente César Gaviria tomó la decisión de respaldar la moción de censura que se adelantará la próxima semana en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

Pese a su acercamiento con el presidente Duque, Gaviria había hecho duros señalamientos contra Molano por sus declaraciones y actuaciones durante el Paro Nacional.

El lunes 24 de mayo Gaviria se reunirá con la bancada de congresistas del Partido Liberal para tomar una decisión definitiva frente a la moción convocada por sectores de oposición.

De concretarse el apoyo liberal a la iniciativa, los 35 representantes de ese partido se sumarían a los parlamentarios de la oposición que ya han anunciado públicamente que votarán para que el ministro deje el cargo.

En el Senado de la República Molano también tendrá que enfrentar un proceso de moción de censura que se llevará a cabo en los próximos días.

No es burocracia, es necesidad: Contralor sobre proyecto que radicó en el Congreso

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, defendió este jueves la iniciativa que radicó en el Congreso el pasado 27 de abril y con la que pide aumentar en 0.5% los aportes de las alcaldía y gobernaciones a los entes de control territorial, para su fortalecimiento. Algo que costaría anualmente unos $250 mil millones y que sería para más burocracia en los territorios.

Según Córdoba, más que burocracia la iniciativa busca abrir espacios para contratar a profesionales de otras disciplinas que entrarían a fortalecer el control que adelanta el ente fiscal en las regiones.

“Estamos hablando de que nosotros necesitamos más ingenieros civiles para que vigilen qué fue lo que se robaron, necesitamos ingenieros para que digan cuánto cuestan las vías. Yo no soy médico y los necesitamos para que digan cuál es la infraestructura médica que se necesita”, señaló Córdoba.

El contralor detalló además que “antes la Contraloría General de la República no tenía una contraloría delegada para la salud, hoy la tiene y por eso podemos estar dándole prioridad y efectividad a un tema que es la salud, eso no es burocracia. Antes no teníamos un solo médico en la Contraloría General, hoy tenemos un equipo de médicos, eso no es burocracia, eso es necesidad”.

El proyecto ha sido cuestionado, porque se conoce justo cuando, parte de la ciudadanía que se manifiesta en las calles pide austeridad en el gasto.

'Ley Comida Chatarra' pasa a último debate

La Comisión Séptima del Senado aprobó en tercer debate el proyecto que busca garantizar el acceso a una información clara sobre los componentes de los productos comestibles y las bebidas que se ofrecen en el país, especialmente a niños, a través del etiquetado frontal.

El autor del proyecto, Mauricio Toro, explicó que con este proyecto se advertirá a los consumidores sobre "los excesos de grasas, de sodio, de azucares de todos los comestibles ultra-procesados" y que esto permitirá "tomar mejores decisiones y evitar engaños".La ponente del proyecto, Nadia Blel, añadió que "en este contexto de la pandemia es más importante que nunca tener un entorno de cuidado que promueva prácticas de alimentación saludable, especialmente en nuestros niños" y que "una mala alimentación presenta no solo graves consecuencias para la salud sino también para la economía y la sociedad en general".

El proyecto ahora pasará a la Plenaria del Senado de la República, donde surtirá su último debate antes de convertirse en ley de la República.

Audio comprometería al senador Richard Aguilar con caso de corrupción en Santander

El 16 de febrero de 2015 se firmó un contrato para el reforzamiento de la estructura de la villa olímpica del estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga, cuando el hoy senador, Richard Aguilar, se desempeñaba como gobernador del departamento de Santander.

Sin embargo, un escándalo de corrupción rodea el mencionado contrato y de acuerdo con las investigaciones, se habrían pagado coimas por más de 3.000 millones de pesos, y una de las personas comprometidas es el congresista a quien la Corte Suprema le abrió una investigación formal y lo llamo a indagatoria.

Una de las evidencias, en el proceso, es una conversación que fue grabada en marzo de 2019 por Claudia Toledo y su esposo Lennín Darío Pardo con Julian Libardo Jaramillo, exdirector de proyectos de la secretaría de infraestructura de Santander, y quien además es hombre de confianza del senador Richard Aguilar.

Por esos días, la pareja de esposos se encontraba ad-portas de firmar un preacuerdo con la Fiscalía y por eso Jaramillo, como emisario de varios de los implicados, tenía la misión de convencerlos de que lo hicieran, aceptando toda la responsabilidad y pagando los cerca de tres mil millones de pesos de indemnización, y que para tal fin, se estaba coordinando una colecta de dinero.

Abren caso de desacato por incumplir fallo de la Corte por protocolos en protestas

El Tribunal Superior de Bogotá abrió un incidente de desacato contra varias entidades, por presuntamente incumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenaba garantizar la protesta pacífica.

Lo que se busca establecer es si el Ministerio de Defensa y del Interior, la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá acataron las órdenes de la Corte Suprema durante las jornadas de protestas del paro nacional.

"...instó al Gobierno Nacional a proteger la protesta pacífica eliminándose del todo los usos desmedidos de la fuerza por parte de los agentes de la Policía Nacional y específicamente de los integrantes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios debiendo implementar para ello diferentes estrategias”. Dijo la Corte en su momento.

Ciudadanos aseguraron al tribunal que hay registro suficiente sobre excesos de la Fuerza Pública durante las manifestaciones, y aseguraron que no se han implementado los protocolos ordenados por la Corte.

“Contra el presidente de la República se ordenará la remisión de las diligencias a la Cámara de Representantes, para que en el ámbito de sus competencias adelante el trámite correspondiente”, señala la decisión.

General del Río negó haber participado en victimización de la UP en Urabá

En una nueva versión libre ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) el general (r) Rito Alejo del Río fue cuestionado sobre su posible conocimiento sobre la ejecución y persecución de miembros de la Unión Patriótica en la región de Urabá mientras dirigía la Brigada 17 del Ejército.

El militar retirado aseguró que recibieron información sobre afiliados a esa colectividad política que tenían relación con las guerrillas pero que esos datos fueron entregados a la Fiscalía y nunca dio alguna orden sobre esas personas. Asimismo, negó haber conocido de "listas negras" con nombres de miembros de la UP.

"Nunca se participó en listas negras, lo único es que cuando se sabía la actuación de alguna persona viniese donde viniese se informaba a la Fiscalía para que ellos tomaran en sus manos lo que les correspondía hacer" señaló ante la JEP.

Según el general, siempre su orden fue prestar seguridad en la medida de lo posible a los miembros de la Unión Patriótica si ellos se lo permitían y en el caso de la exalcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, señaló que tuvieron serias diferencias, pero nunca procedió en su contra.

También negó que hubiese perseguido a defensores de derechos humanos en la región y particularmente sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó indicó que nunca los vio como enemigos y mucho menos que los hubiese señalado de "guerrilleros vestidos de campesinos".

Iniciará juicio por corrupción en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

La fiscalía radicó el escrito de acusación por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y cohecho propio.

Al parecer el magistrado, a cambio de dádivas, falló irregularmente demandas contra entidades y empresas como el Hospital Militar y la Superintendencia de Sociedades.

En la investigación se estableció que, en los dos casos, intervino como representante y asesora de los demandantes la señora Kelly Eslava Montes, una exempleada y exnovia del magistrado, quien supuestamente gestionó las retribuciones por el direccionamiento de las decisiones.

En firme condena contra patrullero de la Policía por crimen de Diego Felipe Becerra

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la condena de 37 años, 6 meses y 1 día de prisión contra patrullero de la policía Wilmer Antonio Alarcón Vargas por el homicidio del joven grafitero Diego Felipe Becerra.

El Procesado fue declarado responsable de homicidio agravado.

Diego Felipe Becerra murió como resultado de un impacto de arma de fuego a menos de un metro y medio de distancia, lo que hizo prever que estaba indefenso y no tuvo manera de esquivar el disparo.

En este caso varios miembros de la Policía fueron judicializados por la manipulación de la escena del crimen para intentar parecer que Becerra había cometido un hurto ese día.

FAC detectó aeronave con cargamento de cocaína procedente de Venezuela

En una operación entre Guatemala, México y Colombia se logró detectar un avión ilegal que salió de Venezuela hacia Centroamérica con más de una tonelada de clorhidrato de cocaína que tiene un valor comercial de 33 millones de dólares.

Este operativo coordinado logró la detección y realizar el seguimiento del vuelo ilícito que aterrizó en territorio guatemalteco, en el área de Petén, cercanías a la frontera con México.

Allí, las Fuerzas Militares de Guatemala intervinieron e incautaron el cargamento de droga y la detención de los ocupantes de la aeronave.

Según la Fuerza Aérea Colombiana, en los últimos veinte días se ha evidenciado un incremento del 100% de los vuelos ilegales del narcotráfico, que corresponde a diez aeronaves que han despegado desde Venezuela, utilizando el corredor Caribe para movilizar más de diez toneladas de cocaína hacia Centroamérica.

Grandes navieras empezaron a cancelar su operación al puerto de Buenaventura

A través de diferentes fuentes, se conoció este jueves que algunas de las más importantes navieras del mundo, por las cuales llegan y salen las diferentes mercancías de Colombia, empezaron a cancelar sus operaciones al puerto de Buenaventura, esto principalmente debido a la situación de orden público que se registra desde hace días en la región y por la casi nula capacidad de almacenamiento de carga que ya hay en esa zona portuaria, debido a que por los bloqueos registrados ha sido imposible evacuar las existencias en sus bodegas, situación que tiene un impacto directo sobre la economía nacional.

Uno de los anuncios se evidenció en un comunicado enviado a sus clientes por parte de la empresa estadounidense C.H. Robinson Worldwide, la cual ofrece transporte de carga por diferentes medios, allí se dijo “hemos sido notificados por nuestro agente de Asia que las líneas navieras MSC, CMA, EMC, COSCO, entre otras, no recibirán más carga con destino a Buenaventura, este servicio estará temporalmente suspendido debido al Paro Nacional y razones de orden público”. Se añade que desde esta empresa se estaría buscando opciones de recepción de la mercancía que ya está en camino hacia Colombia.

Por su parte desde el respetado medio económico DATAiFX, se informó que conoció una comunicación de la empresa colombiana Transborder, dedicada al agendamiento de carga internacional, importación, exportación y transporte multimodal, en la que se informó a sus clientes sobre la decisión de algunas navieras de cancelar los traslados de productos hacia el puerto de Buenaventura hasta nuevo aviso.

En su pronunciamiento la compañía expuso “informamos que, debido a la situación actual en el país las terminales portuarias no tienen capacidad para recibir y almacenar contenedores adicionales en Buenaventura lo que ha generado que algunas líneas navieras hayan suspendido los embarques hacia dicho puerto desde todos los orígenes hasta nuevo aviso”.

De igual forma, algunas fuentes aseguraron que la gran naviera Maersk, también decidió suspender su operación al puerto hasta nueva orden.

Al consultar con la Cámara de Comercio de Buenaventura, desde su presidencia respondieron a W Radio que la situación obedece a una medida temporal debido a que las terminales portuarias no tienen capacidad para almacenar más carga, agregando que por lo mismo es necesario que el corredor Buga – Buenaventura se reactive, esto debido a que es la vía por donde sale y entra la mayoría de carga al puerto.

Por su parte, Asoportuaria aseguró que hasta el momento la actividad portuaria de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, se mantiene en normalidad.

Arroceros piden al Ministerio de Agricultura medidas para comercializar la cosecha

Uno de los grandes problemas de los arroceros en Colombia de tantos que albergan, es que cuando tienen sus cosechas listas para recoger no tienen quien les compre el cereal, por ende, piden al Gobierno ayudas para no perder dichas producciones, en este caso ante esas peticiones, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, informó que se reunió con Fedearroz, productores, dignidades, asociaciones de los distritos de riego y otros actores de la cadena arrocera, con el fin de buscar salidas.

De esta manera, el ministro Zea, confirmó que “hemos llegado a unos compromisos claros, que desde el Gobierno Nacional vamos a impulsar que se puedan comercializar los altos inventarios de arroz. Para esto necesitamos ‘Abastecimiento seguro’, ‘déjenos pasar’, las estrategias que hemos adelantado con el fin de que el arroz pueda llegar a cada una de las familias colombianas”.

Adicional a esto, se informó que una de las estrategias que se discutió durante la reunión fue la posible creación de un Fondo de Estabilización de Precios del Arroz y seguir así sumando esfuerzos para poder exportar arroz colombiano.

Otro de los temas que mencionó el ministro Zea Navarro es que, no es cierto que esté llegando arroz importado en cantidades, añadiendo que, en un trabajo, que se está adelantando con Fedearroz, se ha pedido que lo que no quedó en la subasta, no se traiga este año.

Por otra parte, el ministro hizo un llamado para que los productores de arroz se sumen al Plan de Ordenamiento de la Producción de Arroz, concertado en el Consejo Nacional del Arroz, que detalla cada año cuántas hectáreas se recomienda sembrar, para no tener altos inventarios y exista sobreoferta del producto.

Denuncian atentado contra indígenas que custodian el corredor humanitario en Cauca

Las autoridades indígenas de Cauca reportaron que, en la vía Panamericana, a la altura del sector del Río Ovejas, se registró un atentado por parte de siete sujetos encapuchados que pretendían obstaculizar el paso de los vehículos de la caravana y atacarlos.

El Consejo Regional Indígena, Cric, informó que en el momento en el que las comunidades que se encuentran en la zona intervinieron fue activado un artefacto explosivo, sin que se registraran personas heridas.

La Guardia Indígena inició una persecución en la zona para dar con el paradero de los responsables.

Después de estos hechos que generaron preocupación, regresó la normalidad al corredor humanitario, que busca abastecer alimentos, combustibles e insumos médicos a los departamentos de Cauca y Nariño.

Es de recordar que las comunidades anunciaron que, si se registran agresiones contra los manifestantes por parte de la Fuerza Pública, en cualquier lugar del país, cerrarían el paso por la carretera internacional.

El corredor estará habilitado hasta las 6 de la mañana del próximo domingo 23 de mayo.