Internacional

Inició la reunión entre Trump y Zelenski con un apretón de manos

Trump indicó además que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, después de la reunión.

Presidente Donald Trump y presidente Volodimir Zelenski. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Presidente Donald Trump y presidente Volodimir Zelenski. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La reunión entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, inició este domingo con un apretón de mano a la entrada de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, donde se realiza el encuentro.

“Creo que tendremos una muy buena reunión hoy”, dijo Trump, que discutirá con Zelenski la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

El presidente de EE.UU. habló con Putin previo al encuentro con Zelenski y aseguró que fue una conversación telefónica “muy productiva”

