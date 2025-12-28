Bruselas dice que el apoyo a Ucrania “no flaqueará” ante la reunión de Zelenski y Trump

Los líderes de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, mostraron su apoyo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ante la reunión que mantendrá este domingo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, centrada en el borrador del plan de paz.

Von der Leyen y Costa participaron en una reunión telemática con Zelenski en la noche de este sábado en junto a otros líderes europeos como el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, o el presidente polaco, Donald Tusk, entre otros, según informó el propio líder ucraniano en sus redes sociales.

“Junto con los líderes europeos, hablé con el presidente Zelenski para coordinarnos de cara a la reunión de mañana con el presidente Trump. El apoyo de la Unión Europea a Ucrania no flaqueará. En la guerra, en la paz y en la reconstrucción”, dijo Costa en una publicación en la red social X.

Además, recordó las recientes decisiones de la UE que “han fortalecido a Ucrania”, como la financiación para los próximos dos años a través de la emisión de deuda, así como la prolongación de sanciones contra Rusia, y se abrió a “adoptar otras medidas”.

“Una Ucrania fuerte y próspera en la UE es una garantía de seguridad fundamental. Seguimos trabajando por una paz sólida, en estrecha cooperación con nuestros socios estadounidenses”, añadió.

Por su parte, Von der Leyen sostuvo que acoge “con satisfacción todos los esfuerzos que conduzcan a nuestro objetivo común: una paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania” lo que “fortalece las capacidades de seguridad y defensa del país, como parte integral de la seguridad del continente”.

También dijo que, en 2026, “la CE seguirá manteniendo la presión sobre el Kremlin, mantendrá su apoyo a Ucrania y trabajará intensamente para acompañarla en su camino hacia la membresía de la UE”.

Le puede interesar: Rusia bombardeó Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski

La reunión entre Zelenski y Trump se centrará en el borrador del plan de paz que Zelenski hizo público esta semana, así como en las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y en un acuerdo económico.

Escuche W Radio en vivo aquí: