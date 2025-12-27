Rusia bombardeó Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski

En vísperas de la reunión en Florida entre Donald Trump y Volodimir Zelenski, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Kiev este sábado, que dejó un muerto y a cientos de miles sin luz ni calefacción.

La alerta antiaérea estuvo activada durante horas después de unas fuertes explosiones ocurridas durante la noche, según constataron reporteros de la AFP.

En el ataque murió una mujer de 47 años, según el gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik. Once personas fueron hospitalizadas, según la alcaldía.

El gobernador de la región capitalina precisó que unas 320.000 personas quedaron sin corriente eléctrica.

El ataque se produjo la víspera de la reunión prevista en Florida entre el presidente norteamericano Donald Trump y su homólogo Volodimir Zelenski, en la que hablarán del plan promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto, que en febrero cumplirá cuatro años.

Zelenski dijo este sábado, antes de partir a Estados Unidos, que el último ataque ruso sobre Kiev demuestra que Moscú “no quiere poner fin a la guerra”.

Los rusos “buscan cualquier excusa para causarle a Ucrania un sufrimiento aún mayor, e incrementar la presión sobre otros”, añadió el mandatario, precisando que Moscú desplegó en su último ataque sobre Kiev y su periferia alrededor de 500 drones y 40 misiles.

El ejército ruso dijo haber apuntado a instalaciones militares y a infraestructuras energéticas “usadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Antes del encuentro del domingo con Trump, Zelenski se reunirá con el primer ministro Mark Carney durante una escala en Canadá, y hablará también desde allí por vía telemática con varios líderes europeos.

