Rusia retoma los contactos con EE.UU. tras analizar el nuevo plan de paz para Ucrania

El Kremlin anunció este viernes que Rusia ha retomado los contactos con Estados Unidos tras analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos.

“Por encargo del presidente (Vladímir) Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Lea también:El papa pide paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra en Ucrania

Precisó que por parte rusa el encargado fue el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, mientras por la estadounidense “hubo varios interlocutores”.

Peskov destacó que el emisario del Kremlin para Ucrania, Kiril Dmítriev, “informó al presidente sobre los resultados de su viaje a Estados Unidos, sobre sus contactos con los americanos”.

Añadió que rusos y estadounidenses “acordaron continuar el diálogo”.

Ni Putin ni ningún alto funcionario ruso han comentado el documento de 20 puntos presentado esta semana por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

De hecho, Peskov insistió hoy de nuevo en que cualquier comentario a la prensa puede “repercutir negativamente en la marcha del proceso negociador”.

Los expertos independientes consideran que dicha actitud esconde en realidad el abierto rechazo de dicho plan -Moscú ya tenía reservas sobre el documento original de 28 puntos-, ya que no incluye las principales demandas territoriales rusas y la notable reducción del tamaño del ejército ucraniano.

Hace una semana, en su conferencia de prensa anual, Putin aseguró que él nunca rechazó el plan presentado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, por lo que “la pelota está en el tejado” de Kiev y sus aliados.

Al mismo tiempo, exigió el repliegue ucraniano del Donbás y aseguró que la única forma de evitar futuras operaciones militares especiales en Europa como la actual en Ucrania es que se respeten los intereses de seguridad de Rusia.

El medio Axios adelantó hoy que Trump se dispone a recibir a Zelenski este domingo en su residencia en Florida después de que Zelenski asegurara hoy que “se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”.

Según el presidente ucraniano, los 20 puntos del plan plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad, como un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos y acuerdos vinculantes por los que EE.UU. y otros aliados se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN.

Con respecto a la cuestión más espinosa, las cesiones territoriales que reclama Rusia, Zelenski reconoció que en estos momentos hay dos opciones sobre la mesa, de las que Kiev prefiere la primera, que pasaría por congelar la actual línea del frente.

Le puede interesar: Zelenski presentó los 20 puntos del plan de paz y planteó posible compromiso en el Donbás

La segunda pasaría por la creación de una o varias zonas económicas en la parte de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla pero que reclama Moscú, algo que sin embargo solo se estudiaría una vez que Kiev haya recibido garantías de seguridad suficientes.

Escuche W Radio en vivo aquí: