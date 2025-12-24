Un colombiano fue condenado por Rusia a 19 años de cárcel por “actividad mercenaria” en Ucrania

Un tribunal ruso en territorio ucraniano ocupado condenó este miércoles 24 de diciembre, a un colombiano a 19 años de prisión por “actividad mercenaria” tras combatir del lado ucraniano.

El Tribunal Supremo de Donetsk, ciudad del este de Ucrania bajo control ruso, declaró a Óscar Mauricio Blanco López culpable de participar “como mercenario en un conflicto armado”, informó la Fiscalía General de Rusia en un comunicado.

Según el comunicado, el hombre de 42 años firmó un contrato con el ejército ucraniano en mayo de 2024 para participar en la “lucha contra las fuerzas armadas rusas”, y fue capturado en la región de Donetsk en diciembre de 2024.

Rusia considera sistemáticamente a los extranjeros que combaten con el ejército ucraniano como “mercenarios”, un delito penado por su legislación.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, varios extranjeros han sido juzgados por tribunales ubicados en territorios ucranianos ocupados.

En diciembre ya fueron condenados un británico y un checo, ambos a 13 años de prisión, y en noviembre otros dos colombianos también recibieron sentencias de 13 años.

En octubre de 2024 un estadounidense de 70 años había recibido una pena de 6 años y 10 meses.

