Zelenski y emisarios de EE.UU. prosiguieron conversaciones sobre fin del conflicto en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los emisarios de su par estadounidense Donald Trump continúan con las conversaciones este lunes en Berlín para intentar establecer un plan que ponga fin a la guerra con Rusia.

Una delegación ucraniana se reunió durante más de cinco horas el domingo con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner.

Lea también: Rusia afirma que las palabras de Trump sobre Ucrania se alinean con su postura

Witkoff declaró posteriormente en X que se habían logrado “grandes avances” y que volverían a reunirse “mañana por la mañana”.

Rusia espera que Washington le informe sobre los resultados de las conversaciones, afirmó el Kremlin este lunes, tras subrayar que la no adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica (OTAN) era una “piedra angular” de las negociaciones.

La reunión del domingo se celebró bajo estrictas medidas de seguridad en la cancillería de la capital alemana, donde el jefe del gobierno Friedrich Merz tiene previsto cenar el lunes con Zelenski, un grupo de dirigentes europeos y los jefes de la OTAN y la Unión Europea (UE).

Trump busca terminar con el conflicto que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pero tanto Kiev como sus aliados europeos tratan de evitar un acuerdo que favorezca a Rusia.

Aún siguen pendientes cuestiones clave como las concesiones territoriales por parte de Ucrania, las garantías de seguridad que pide Kiev, y si Rusia acepta las propuestas hechas por los europeos y los estadounidenses.

Escuche W Radio en vivo aquí: