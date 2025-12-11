Zelenski dice que EE.UU. propuso una “zona económica libre” y sin tropas en el este de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una “zona económica libre” y desmilitarizada.

“[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan ‘zona económica libre’”, dijo Zelenski a los periodistas en Kiev.

Escuche W Radio en vivo aquí: