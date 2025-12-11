Internacional

Zelenski dice que EE.UU. propuso una “zona económica libre” y sin tropas en el este de Ucrania

La propuesta estadounidense inicial incluía ceder a Rusia territorios ucranianos que no ha conquistado. Esa versión fue considerada por Ucrania y sus aliados europeos como muy favorable a Moscú.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania Foto: Getty Images / SOPA Images

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una “zona económica libre” y desmilitarizada.

“[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan ‘zona económica libre’”, dijo Zelenski a los periodistas en Kiev.

