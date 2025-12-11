Zelenski dice que EE.UU. propuso una “zona económica libre” y sin tropas en el este de Ucrania
La propuesta estadounidense inicial incluía ceder a Rusia territorios ucranianos que no ha conquistado. Esa versión fue considerada por Ucrania y sus aliados europeos como muy favorable a Moscú.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una “zona económica libre” y desmilitarizada.
“[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan ‘zona económica libre’”, dijo Zelenski a los periodistas en Kiev.
