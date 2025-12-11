Volodímir Zelenski dijo que los rusos no aceptarán un alto el fuego si no se firma un acuerdo de paz

No vamos a dar pasos atrás ni ceder parte de nuestro Estado: Volodímir Zelenski. Foto: Getty Images.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves 11 de diciembre, que la única forma de que Rusia acepte el alto el fuego que pedía Kiev para empezar a negociar es que se firme el acuerdo marco de paz que promueve EE.UU.

“Después de múltiples conversaciones con la parte rusa, EE.UU. considera que un alto el fuego completo sólo puede darse con la firma de un acuerdo marco”, dijo Zelenski, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev.

El presidente ucraniano añadió que los rusos no bajarán las armas si no hay acuerdo.

“Nuestra posición no ha cambiado. Creemos que se necesita un alto el fuego. Pero después de recibir esta información, la única opción es la firma de un acuerdo marco”, remachó.

Ucrania y sus principales socios europeos han hecho llegar a EE.UU. una nueva contrapropuesta de paz que las partes abordarán en los próximos días.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves que aspira a que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asista en persona a una nueva cumbre sobre Ucrania prevista para la semana que viene en Berlín en la que participarán los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido.

Los principales países europeos tratan de arropar a Ucrania para evitar que Kiev haya de renunciar a territorio que no ha perdido en el campo de batalla como cesión para lograr la paz, como demanda Rusia y ha asumido en algunos momentos de la negociación EE.UU.

Escuche W Radio en vivo: