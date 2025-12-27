Internacional

Zelenski dice que hablará con sus aliados europeos antes de su reunión con Trump

Volodimir Zelenski aseguró que de reunirá con el primer ministro canadiense (Mark) Carney.

El presidente Volodímir Zelenski, en Kiev, el 20 de diciembre de 2025. FOTO: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

El presidente Volodímir Zelenski, en Kiev, el 20 de diciembre de 2025. FOTO: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images / Global Images Ukraine

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski mantendrá una conversación telemática con sus aliados de la UE durante una escala en Canadá, según indicó este sábado a la prensa mientras vuela a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump el domingo.

“Estamos volando ahora mismo a Florida, Estados Unidos. De camino, haremos una parada en Canadá. Me reuniré con el primer ministro canadiense (Mark) Carney. Juntos, tenemos planeado hablar por vía telemática con líderes europeos”, indicó Zelenski.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad