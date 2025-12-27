Zelenski dice que hablará con sus aliados europeos antes de su reunión con Trump

El presidente Volodímir Zelenski, en Kiev, el 20 de diciembre de 2025. FOTO: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images / Global Images Ukraine

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski mantendrá una conversación telemática con sus aliados de la UE durante una escala en Canadá, según indicó este sábado a la prensa mientras vuela a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump el domingo.

“Estamos volando ahora mismo a Florida, Estados Unidos. De camino, haremos una parada en Canadá. Me reuniré con el primer ministro canadiense (Mark) Carney. Juntos, tenemos planeado hablar por vía telemática con líderes europeos”, indicó Zelenski.