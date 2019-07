"Amenazas a líderes sociales aumentarán en época electoral": Defensoría del Pueblo

Al término de una gira por la región del Catatumbo, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, advirtió que la seguridad de los líderes sociales está en riesgo de cara a las próximas elecciones regionales y pidió al gobierno nacional adoptar medidas para evitar nuevos crímenes.



"Tenemos 982 líderes amenazados entre el mes de abril de 2018 y abril de 2019, el trabajo es de todos para que no caiga ni un líder social más en Colombia, y esa cifra podrá aumentar y ustedes los medios de comunicación tendrán que estar muy pendientes porque viene la época preelectoral y en ese momento vamos a tener amenazas. Habrá mucho líder social que por su labor va a aspirar a las corporaciones públicas va a aspirar a las alcaldías y tenemos que estar pendiente de que no los asesinen", explicó Negret.



Frente a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato, instó al gobierno nacional a adoptar estrategias pues destacó que en su recorrido por el Catatumbo no solo hay cultivos de coca, sino un potencial agrícola y turístico que necesita ayuda del Estado.