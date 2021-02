“Aquí no hay espacio para las vanidades individuales, unidos salimos adelante”: Duque

Desde el Atlántico, el presidente Iván Duque pidió unidad para lograr que la vacunación masiva y gratuita sea un triunfo en el país.



Y pese a las críticas que ha recibido desde diferentes sectores, nuevamente resaltó que en esta estrategia no debe haber mezquindades ni populismo.



“Aquí no hay espacio para la demagogia o para el ataque rastrero. Aquí no hay espacio para las vanidades individuales, es todos unidos que salimos adelante”, dijo.

También destacó que este debe ser el año de la reactivación del empleo y pidió confianza en el Plan Nacional de Vacunación.



Finalmente, hizo un llamado a no bajar la guardia en la lucha contra la pandemia, manteniendo el tapabocas, el distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad, y evitando las aglomeraciones.