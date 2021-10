Armando Benedetti anuncia que no volverá a aspirar al Senado

A través de su cuenta de Twitter, el senador Armando Benedetti aseguró que no volverá a aspirar al Congreso de la República.

Su decisión se conoce luego de que la Fiscalía General de la Nación ocupara, con fines de extinción de dominio, algunos de sus bienes.

“Me aburrí de que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una”, escribió.

Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo.