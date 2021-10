Defensa de Benedetti pedirá revocar medida de extinción de dominio de sus bienes

El abogado Miguel Ángel del Río aseguró que la Fiscalía General de la Nación quiere generar un daño político al ocupar algunos bienes del senador Armando Benedetti.



Además, advirtió que desde que el congresista decidió sumarse al Pacto Histórico han empezado una serie de persecuciones en su contra, por lo que catalogó esta medida como una de ellas. Por eso anunció que acudirá a la figura del control de legalidad.



“Las medidas cautelares no tienen, o no susceptibles de recurso, ni de apelación o de reposición. El control de legalidad es una figura donde acudimos ante un juez de conocimiento para que revoque la decisión de interponer una medida cautelar y que se siga el proceso natural, que la Fiscalía interponga una demanda de extinción de dominio pero no bajo el chantaje, la amenaza o el despropósito”, explicó.

También dijo que la medida de extinción de dominio “es apresurada” y obedece a una presión de la Corte Suprema de Justicia.



Igualmente, aclaró que la antigua propietaria del apartamento del senador, ubicado en el norte de Bogotá, no tiene alguna relación con él y resaltó que ese bien fue negociado legalmente.



"El fiscal 13 del proceso ni siquiera traía consigo una resolución motivada que pudiera soportar la medida cautelar de extinción de dominio", enfatizó.