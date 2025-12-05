MinJusticia pedirá a la fiscal informe detallado con resultados de preacuerdos del caso Odebrecht
Andrés Idárraga, Luz Adriana Camargo y Odebrecht. Fotos: (Colprensa - Mariano Vimos) / (Colprensa - John Paz) / (Photo by Mario Tama/Getty Images)
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su solicitud a la justicia de Estados Unidos de revelar la identidad del funcionario número 3 en el caso Odebrecht.
Escuche la entrevista completa aquí:
