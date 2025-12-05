Actualidad

MinJusticia pedirá a la fiscal informe detallado con resultados de preacuerdos del caso Odebrecht

MinJusticia pedirá a la fiscal informar qué pasó con preacuerdos de delatores del caso Odebrecht

MinJusticia pedirá a la fiscal informar qué pasó con preacuerdos de delatores del caso Odebrecht

21:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Andrés Idárraga, Luz Adriana Camargo y Odebrecht. Fotos: (Colprensa - Mariano Vimos) / (Colprensa - John Paz) / (Photo by Mario Tama/Getty Images)

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su solicitud a la justicia de Estados Unidos de revelar la identidad del funcionario número 3 en el caso Odebrecht.

Escuche la entrevista completa aquí:

MinJusticia pedirá a la fiscal informar qué pasó con preacuerdos de delatores del caso Odebrecht

21:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad