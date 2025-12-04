MinJusticia pide a Estados Unidos entregar el nombre del llamado ‘Funcionario 3′ del caso Odebrecht

En las últimas horas, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, le pidió a la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, que en el marco de la cooperación judicial con Colombia, entregue al estado el nombre del ‘Funcionario 3′ relacionado con el escándalo de Odebrecht.

Esto, en el marco de su mención dentro del proceso de negociación que dio cierre al proceso abierto en Estados Unidos contra el Grupo Aval luego del escándalo de la Ruta del Sol II -y su aliado Odebrecht-.

Según las motivaciones del ministro Idárraga, dicho nombre es importante para la justicia colombiana y el esclarecimiento total de uno de los más grandes escándalos de corrupción de las últimas décadas.

“Para el Gobierno de Colombia, en términos de verdad y lucha contra la

corrupción, resulta fundamental la individualización de la persona referida como “Funcionario Colombiano 3”, beneficiaria de pagos corruptos, máxime cuando en el texto del Acuerdo se precisa que su identidad es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América” dice la misiva.

Dicho “Funcionario 3” ocupó un alto cargo en el estado entre 2010 y 2018. Según el ministro, tal nombre es conocido directamente por las autoridades de los Estados Unidos.

“Especificamente, en los hechos jurídicamente relevantes incorporados en el Acuerdo aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano, a quien se le denomina sistemáticamente como el “Funcionario Colombiano 3”, y quien habría ejercido sus funciones entre los años 2010 y 2018” se lee en la misiva conocida por W Radio.

Andrés Idárraga le pidió a la fiscal Bondi y/o al juez del caso que remitan el nombre de dicho “Funcionario 3” al ministerio de Justicia o a la Fiscalía, junto con los soportes documentales que permiten identificarlo así.

