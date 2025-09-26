Corte Suprema deja en firme condena contra José Elías Melo por escándalo de Odebrecht

La W conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 11 años de prisión en contra del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por el escándalo de Odebrecht.

Esta decisión representa el punto final del proceso penal y la ratificación de responsabilidad del expresidente de Corficolombiana en el entramado de corrupción relacionado con la entrega de sobornos a funcionarios del gobierno Uribe para que Odebrecht (en alianza con Corficolombiana y la Constructora Solarte) se quedara con la Ruta del Sol II en 2009.

Para la Corte Suprema de Justicia, están claros los elementos que acreditan la participación de José Elías Melo en la autorización y conocimiento de las prebendas que fueron entregadas especialmente al exviceministro Gabriel García Morales (quien estaba a cargo del INCO) como a otros funcionarios.

Esto, por ejemplo en reuniones con directivos de la multinacional brasileña como Eleuberto Martorelli, en las que se conversó sobre estos temas.

En su decisión, que resuelve el recurso de casación interpuesto por Melo, la Corte Suprema ratificó la condena por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

El proceso penal concluye luego de que José Elías Melo fuera capturado en 2017 en medio del proceso penal. En 2019 fue condenado en primera instancia por un juez de Bogotá y posteriormente había sido ratificada la sentencia por el Tribunal Superior de Bogotá.

El expresidente de Corficolombiana se encuentra en libertad desde el año pasado después de que le fuera concedido el beneficio de libertad condicional al haber cumplido un importante porcentaje de su pena.