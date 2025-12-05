Rusia atacó territorio ucraniano con 137 drones

Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra territorio ucraniano un total de 137 drones de largo alcance, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del viernes.

Del total de estos drones, cerca de 90 eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed.

Las defensas ucranianas han neutralizado 80 del total de drones, mientras que otros 57 han impactado en trece localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia y Ucrania intercambian todas las noches ataques con drones que tienen entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas en ambas retaguardias.

Los ataques rusos masivos contra centrales eléctricas y otras infraestructuras del sector energético ucraniano han obligado a Kiev a introducir apagones programados diarios del país ante el déficit de generación provocado por los bombardeos.

