Rusia planeó traer a 12.000 norcoreanos para producir drones Shahed, según Ucrania

Rusia planea traer a 12.000 trabajadores norcoreanos para ponerlos a trabajar antes de final de año en una planta de producción de drones kamikaze Shahed situada en la región rusa de Tatarstán, según dijo este viernes la inteligencia militar ucraniana (GUR) en su canal de Telegram.

Según el GUR, los detalles de esta transferencia de mano de obra fueron abordados a finales de octubre en el Ministerio de Exteriores ruso por funcionarios rusos y representantes de la empresa norcoreana Jihyang Technology Trade Company, que se encarga de reclutar trabajadores en el país asiático.

Lea también: Rusia derribó 130 drones ucranianos sobre diez de sus regiones y la anexionada Crimea

El GUR dice conocer también los detalles del contrato, por el que Rusia pagará 2,5 dólares por hora trabajada a los norcoreanos, que tendrán jornadas laborales de al menos 12 horas.

Le puede interesar: Ucrania informó que Rusia toma otras tres poblaciones en la región de Zaporiyia

Además de suministrar misiles balísticos y municiones, Corea del Norte envío el año pasado a Rusia a un grupo de unos 10.000 soldados -según datos de la inteligencia estadounidense y ucraniana- que fueron desplegados en el frente para reforzar al Ejército ruso.

Escuche W Radio en vivo aquí: