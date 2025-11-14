Internacional

Rusia planeó traer a 12.000 norcoreanos para producir drones Shahed, según Ucrania

Moscú y Pionyang han estrechado sus relaciones desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Drones. Guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Getty Images.

Drones. Guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Getty Images.

Rusia planea traer a 12.000 trabajadores norcoreanos para ponerlos a trabajar antes de final de año en una planta de producción de drones kamikaze Shahed situada en la región rusa de Tatarstán, según dijo este viernes la inteligencia militar ucraniana (GUR) en su canal de Telegram.

Según el GUR, los detalles de esta transferencia de mano de obra fueron abordados a finales de octubre en el Ministerio de Exteriores ruso por funcionarios rusos y representantes de la empresa norcoreana Jihyang Technology Trade Company, que se encarga de reclutar trabajadores en el país asiático.

El GUR dice conocer también los detalles del contrato, por el que Rusia pagará 2,5 dólares por hora trabajada a los norcoreanos, que tendrán jornadas laborales de al menos 12 horas.

Además de suministrar misiles balísticos y municiones, Corea del Norte envío el año pasado a Rusia a un grupo de unos 10.000 soldados -según datos de la inteligencia estadounidense y ucraniana- que fueron desplegados en el frente para reforzar al Ejército ruso.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad