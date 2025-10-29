El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No hay un plan efectivo para acabar la guerra” Ucrania-Rusia: excomandante supremo de OTAN

Sir Richard Shirreff, excomandante supremo adjunto de la OTAN en Europa, habló con La W acerca de las declaraciones del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien dice que asesores de Ucrania y de la UE discutirán plan para poner fin a la guerra con Rusia.

¿Hay una solución para acabar la guerra Ucrania-Rusia?

“La respuesta directa es que no hay un plan efectivo para acabar la guerra. No se hablará de un cese al fuego duradero hasta que Putin (presidente de Rusia) reconozca que Ucrania tiene derecho a existir como nación”, indicó.

Sin embargo, aseguró que cree que Putin no cambiará de opinión sobre el reconocimiento de Zelenski como presidente de Ucrania.

“Hay una guerra genocida en Europa, iniciada e implementada por Putin y Rusia. Tienen la intención de crear un nuevo imperio y absorber a Ucrania. Si lo logra, seguirá dominando a otros países absolutamente democráticos”, dijo. Además, prevé que, si eso pasa, haya un enfrentamiento con la OTAN que puede terminar en la Tercera Guerra Mundial.

“Hay que demostrarle a Putin las capacidades de miembros de la OTAN, deben demostrar que son fuertes y mostrarle a Putin que, si extiende la guerra, sufrirán”, señaló.

¿EE.UU. minimizará su participación de tropas en Europa?

Shirreff dejó claro que tanto Donald Trump como los estadounidenses no sienten que deban tener un rol de defensa para contribuir en la seguridad de Europa.

“La OTAN debe despertar porque EE.UU. ya no es esa roca firme para defender a Europa”, sostuvo.

¿Se puede evitar una guerra mundial con potencias nucleares?

Comentó que, comparado con las otras guerras anteriores, es el tema nuclear es el que marca la diferencia y pone una alerta adicional a la humanidad. Por eso, insistió en que, para que eso no ocurra, “los miembros de la OTAN deben fortalecerse militarmente para demostrarle a Putin que no se saldrá con la suya”.

¿Cuál es el rol de la OTAN en una posible invasión de China a Taiwán?

“La OTAN un puede hacer mucho para que China no invada a Taiwán. Puede apoyar a países aliados que quieran proteger a Taiwán, pueden hacerlo con ideas, doctrinas y equipamiento, pero deben estar enfocados en proteger a sus aliados”, concluyó.

