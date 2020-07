Así se embolsillaron $13.000 millones los implicados en reventa de boletas de Rusia 2018

En total se revendieron 42 mil boletas. El total de las ganancias por la reventa equivale a una tercera parte del contrato que se firmó por $40.000 millones.

En Sigue la W revisamos la resolución con la que se dio apertura a la investigación por el cartel de reventa de boletas para las eliminatorias del mundial Rusia 2018, para conocer cómo y cuánto se “embolsillaron” los implicados en esta conducta irregular sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En primer lugar es importante explicar que el aforo total del estadio Metropolitano de Barranquilla, donde se realizaron los nueve partidos de la selección Colombia, según el contrato entre Ticketshop y la Federación Colombiana de Fútbol, era de 45.580 personas.

No obstante el total de boletas que salieron a la venta por cada partido fue 38.773 entradas ya que había que descontar las 5.900 de cortesía, las 407 para prensa, 386 para cámaras y 114 para personas en condición de discapacidad.

De esas 38.773 se vendieron 2.600 boletas a los patrocinadores, dentro de los que estaban Coca Cola, Avianca, Bavaria, entre otros, a quienes se les hizo un descuento de entre 10 y 15% en el costo de las entradas; también se vendieron 2000 a terceros autorizados por la Federación y 4000 a Bancolombia para que las entregara a sus tarjetahabientes.

Eso quiere decir que en total la empresa Ticketshop puso a disposición de los hinchas un total de 30.175 boletas y estas, según el contrato, las puso a la venta a través de su página www.ticketshop.com.co, también en 6 puntos de venta en Barranquilla y en 46 puntos a nivel nacional.

En la investigación que adelantó la SIC, se evidenció que lo que hizo Ticketshop fue poner en sus taquillas sólo una parte de esas boletas y la otra parte se las entregó a Ticketya, que supuestamente las iba a destinar a cumplir compromisos con otro tipo de socios, pero lo que hizo esta segunda empresa fue revenderlas con un sobrecosto de 150% en el escenario más conservador.

Entonces, Ticketshop le entregó a Ticketya 3075 boletas del partido Colombia vs Perú, 3662 para el partido Colombia vs Argentina; 3372 para Colombia vs Ecuador; 2730 para Colombia vs Venezuela: 4269 para Colombia vs Uruguay; 6003 para Colombia vs Chile; 4.093 para Colombia vs Bolivia y 14.207 para Colombia vs Brasil.





En total se revendieron 42.221 boletas y tal como se evidencia en el cuadro anexo la mayoría fueron para el partido Colombia - Brasil. Para este encuentro se vendieron 17.307 a los abonados, es decir personas que las compraron con anticipación y 14.207 fueron desviadas. Eso quiere decir que para ese juego no hubo ni una sola boleta que se vendiera en la taquilla legal y con el precio normal. Esto fue lo que encendió las alarmas de los investigadores.

Según la Superindustria, las ganancias que obtuvieron las personas que revendieron las boletas fue de $13.198 millones. Esto teniendo en cuenta que el valor nominal de las 42 mil boletas desviadas era de $8.738 millones, pero fueron vendidas con un sobrecosto de 150%. Así las cosas, el dinero total que recibieron por las entradas revendidas fue de más de $21.000 millones.

Paola Herrera le explica en su tablero cómo se gastaron $13.000 millones quienes participaron de esta reventa.