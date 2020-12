"Bojayá es algo que vamos a cargar para toda la vida": Rodrigo Londoño

Durante un acto de reconocimiento promovido por la Comisión de la Verdad, los dos exjefes máximos de las Autodefensas y las Farc protagonizaron un acto de perdón a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.

El actual presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño "Timochenko" hizo mea culpa sobre la forma en la que maltrataron al pueblo negro y raizal, además se arrepintió por la cantidad de crímenes cometidos. Londoño además indicó que la masacre que perpetraron en Bojayá (Chocó) la cual dejó más de 70 muertos, nunca la olvidarán.

"Bojayá es algo que vamos a cargar para toda la vida, a pesar de la generosidad con la que nos han tratado todas las víctimas, los reconocimientos que hemos hecho y así sea un solo ser humano el que haya sido afectado merece reivindicarse, merece conocerse la verdad", manifestó Londoño.

El excomandante de la guerrilla Pastor Alape también pidió perdón por la violencia perpetrada contra las comunidades.

Por su parte, Mancuso rindió disculpas a la comunidad de Mampuján (Montes de María) en Bolívar, a la cual desplazaron forzosamente durante el año 2000, generando que los 300 campesinos, quienes habitaban el territorio, dejaran su pueblo solo. Mancuso indicó que fue un crimen de estado, porque con lista en mano fuerzas gubernamentales señalaban a varios pobladores de ser auxiliadores de la guerrilla.

"...la estigmatización la hacía el estado con las listas que nos entregaba para señalar a campesinos como miembros de la subversión y además de esta estigmatización los señalaban con epítetos racistas, como que eran comunidades de flojos que no hacían absolutamente nada sino albergar la guerrilla (...) cuentan con mi compromiso para esclarecer todos los hechos y los participantes con nombre propio, perdón, de todo corazón", señaló el exparamilitar desde Estados Unidos.

El exjefe de las autodefensas expresó que desde las Fuerzas Armadas les exigían desaparecer a las víctimas para no alterar los registros de homicidios y muertos por otras causas en la región. Además, que espera continuar contribuyendo a la verdad, y que si no lo ha hecho en su totalidad es porque el Estado no se lo ha permitido.

Desde el Estado también hubo reconocimiento de responsabilidad, el exalcalde de Vigía del Fuerte (Chocó), Wilson Chaverra, señaló que ante la ausencia de protección por parte del estado, debió recurrir a las autodefensas para que combatieran a las Farc, quienes eran prácticamente amos y señores del municipio así como de la vida de sus habitantes.

"No veíamos otra salida sino buscarla por nuestros propios medios, pero como comunidad negra y abandonada por el Estado, la única solución que yo veía era buscar a otros grupos", narró el exmandatario local.

El comisionado de la Verdad Leiner Palacios llamó la atención del gobierno porque afirma que la victimización en los territorios continúa aún después del Acuerdo de Paz.

"En las comunidades aún persisten las masacres, aún persisten acciones violentas que ponen en riesgo los territorios ancestrales y constantemente cobran vidas", expresó.

En el acto de perdón también participaron empresarios como el bananero Mario Zuluaga, quien pidió perdón por la masacre de Punta Coquitos (Chocó) en 1988, la cual dejó 27 personas muertas.