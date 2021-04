Camacero alertó sobre la comercialización de acero de mala calidad en el país

La Cámara Colombiana del Acero hizo una preocupante alerta durante este martes al informar que en Colombia se estaría dando la comercialización de algunos materiales de construcción, los cuales no cumplen con las especificaciones de calidad recomendadas, lo que a su vez estaría poniendo en riesgo las obras en las cuales se está haciendo uso de estos.

Seguido a esto, Camacero manifestó que con la alerta lo que deseaba realizar era advertir a los compradores de materiales de acero para que procuren no otorgar pagos anticipados a proveedores que no cuenten con una solvencia moral y económica reconocida, ya que, a causa de la presente situación de escasez de material y encarecimiento de precios, empresas inescrupulosas no cumplen con los tiempos establecidos y en muchos casos no entregan el material pagado, afectando así a las compañías que están comprometidas con el cumplimiento de sus pagos.

Desde la Cámara finalmente se hizo un llamado a las empresas del sector para que denuncien si son víctimas de estas prácticas delictivas o si tienen conocimiento de las mismas, añadiendo que el llamado también estaba dirigido a las diferentes autoridades del país para que realicen los controles adecuados para remediar esta situación que afecta gravemente a un sector clave en la recuperación económica que el país necesita, como es el caso de la construcción.