'Cancelado concierto de David Guetta': Secretaria de Gobierno

La W Radio conoció en primicia que a 4 horas de realizarse el concierto de David Guetta, los organizadores del evento aún no contaban con los permisos requeridos para llevar a cabo dicho evento, por lo que fue cancelado.









Mariela Barragán, secretaria de Gobierno de Bogotá, en diálogo con la W Radio informó que debido al incumplimiento de los requisitos por parte de los organizadores del evento Creamfields en la capital de la República, el concierto programado para este viernes a las 10 de la noche, no se podría llevar a cabo.









De acuerdo a las declaraciones de la funcionaria, las entidades distritales encargadas de otorgar los permisos deben cumplir protocolos de seguridad para los eventos que contarían con su aval, los cuales, en este caso, estructuralmente no se estaban cumpliendo. El evento contó con cambios logísticos como lo fue la variación de la locación. El primero lugar elegido y señalado en la boletería fue un salón cubierto en Corferias con capacidad para 10 mil personas; a pesar de que el sitio contaba con los permisos necesarios, los organizadores decidieron notificar que el concierto no se llevaría a cabo en Corferias 3 días previos al evento, razón por la que a menos de una semana comenzaron nuevos tramites para gestionar los permisos necesarios para su realización en‘Terminal Miller’ ubicado en la Cra. 30 Calle 22 A 81, lugar que anteriormente era usado como bodega de Bavaria.









La Secretaria de Gobierno afirmó que el nuevo lugar “no tienen reforzamiento estructural", por lo que se tomó la decisión de no otorgar los permisos pues según señaló "nuestra prioridad en la Administración Distrital es preservar la vida de todos los asistente a este evento”. Por otra parte recalcó que el miércoles 15 de noviembre, fue tramitada la solicitud ante los Bomberos y el día jueves ante la Secretaría de Gobierno, quien le informó al empresario Juan Pablo Ospina, en horas de la tarde que no le habían sido concedidos los permisos, por lo que el concierto no podría realizarse.









A pesar de que el empresario Juan Pablo Ospina no ha hecho un pronunciamiento oficial asegura que le cumplirá a las personas que compraron boletas para el evento, por lo que se disculpa y asegura que buscará la forma de acordar una nueva fecha con el equipo de David Guetta para que el evento se pueda llevar a cabo.