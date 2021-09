Cantante denuncia haber sido despedida por no saludar al alcalde de Medellín

La cantante Yaneth Patric, también conocida como La Dama y por su participación en los programas La Voz Colombia y A Otro Nivel, denunció a través de Instagram que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ejerció presión sobre la organización El Cielo, dueños del restaurante Aguafresca, para terminar su contrato que inició desde el 2020.

Le puede interesar: Piedad Córdoba anuncia que Poder Ciudadano se suma al Pacto Histórico

Patric asegura que el alcalde Quintero, durante la noche del viernes 17 de septiembre, llegó acompañado del gerente de EPM al restaurante para cenar. En un momento, el mandatario se acercó a Yaneth para saludarla con el puño, pero ella se negó a saludarlo y le dejó el brazo estirado.

"Estoy en medio de las canciones, él se acerca, yo tenía el micrófono en la mano, me pone la mano para que yo le dé el puñito, yo no lo quise hacer y él vuelve y me hace el gesto: es con usted. Yo me negué, porque yo la choco con mis amigos, con la gente que respeto, quiero y tengo algún tipo de vínculo", manifestó Yaneth en su publicación.

Acto seguido, siguió con su presentación y todos en el restaurante se percataron de la escena. Al día siguiente, según Yaneth Patric, la representante general de la organización El Cielo le dijo que "en vista de lo que sucedió anoche, nos vemos obligados a suspender relaciones comerciales contigo, porque de la alcaldía llamaron directamente y nos pidieron que tú no podías cantar más y que cómo era posible que tuviéramos a una persona como tú trabajando allá", dijo.

Finalmente, la artista afirmó que este es un ejemplo de abuso de autoridad: "El tema no es en contra de la organización El Cielo porque ellos, por el contrario, están siendo víctimas también de la presión del alcalde y de su equipo de trabajo. ¿Cómo es posible que este señor abusa de su poder y ejerce tanta presión al punto de que rompan relaciones comerciales conmigo?".