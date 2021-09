"No puedo volverme un eterno candidato": Gustavo Petro si no gana las elecciones

“Se cierra mi proyecto político, no me puedo volver un eterno candidato”: así respondió el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro en diálogo con el diario El País de España, al ser consultado sobre qué pasaría con su proyecto político si no resulta elegido como presidente de la República en las próximas elecciones que se disputarán en el país, en 2022.

Petro, quien recientemente obtuvo su primera gran victoria de cara a su aspiración electoral al lograr que la Corte Constitucional le otorgara personería jurídica a su partido, Colombia Humana, también conversó sobre el panorama electoral en el país, la democracia, los problemas más urgentes que se deben atender y sus rivales políticos.

Escucha "“Un acto de justicia”: Gustavo Petro celebra personería de Colombia Humana" en Alacarta

Así, el precandidato expresó que, en caso de no lograr sus aspiraciones en esta oportunidad, “significaría que un proyecto ha fracasado”. En la misma línea, expresó lo que podría venir para el país ante ese escenario: “No sé qué le pasará a una sociedad colombiana metida en el abismo y sin una salida democrática. Puede haber una sustitución de nuestro proyecto por otro proyecto democrático, pero eso ya sería otra generación, no la nuestra. Yo daría por terminado mi ciclo político”.

Por otra parte, en caso de resultar ganador, el senador Petro se refirió a los primeros pasos que tomaría en su gestión: cesar la exploración petrolera, no la explotación. “El viejo país cafetero quedó atrás y lamentablemente pasamos al petróleo y el carbón. Y eso es insostenible, nos lleva a la extinción. Tenemos que salir de una economía extractivista y pasar a una productiva. La transición energética es una decisión que se puede tomar el primer día”, respondió Petro.

Así mismo, el precandidato sugirió que las divisas se pueden reemplazar con el turismo, es decir, saltar de cinco a 15 millones de turistas: “Con la belleza, cultura y biodiversidad de este país, no es nada exagerado, pero requiere una condición básica: la paz”.

Por otra parte, Petro sostuvo que, por el asesinato sistemático de jóvenes, “indudablemente” apoyaría enjuiciar al presidente Iván Duque.

Sin embargo, al ser consultado sobre si lo promovería en caso de convertirse en primer mandatario, Petro afirmó: “Yo no tendría el poder judicial en mis manos, ni lo quiero tener (…) el perdón tiene que construirse sobre la base del resarcimiento de las víctimas y la verdad entendida como la ubicación de responsabilidades en esta serie de crímenes contra la humanidad, responsabilidades que no son solamente de quiénes han disparado, sino de quienes propiciaron y financiaron eso, de quienes usaron el Estado para proteger ese tipo de actividad. Ellos son los verdaderos conductores del genocidio y son quienes han dirigido económica y políticamente el país”.