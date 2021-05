Comité del Paro presentó nuevo documento para garantizar la protesta pacífica

En su más reciente pronunciamiento, el Comité Nacional del Paro se refirió a las decisiones que ha adoptado el gobierno del presidente Iván Duque como son: la realización del decreto 575 que impone asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes, observaciones y ajustes enviados al Comité sobre el preacuerdo de garantías de protesta que se había logrado cerrar después de 9 días de exploración y concertación el pasado lunes 24 de mayo.

En el primero de los casos, los convocantes del paro nacional manifestaron que decreto 575 “se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado”.

Añadiendo que “el escalamiento de las medidas militares y policivas agravan la ya muy delicada situación de derechos humanos, se bloquea, se malogra y se desperdician los esfuerzos realizados para iniciar la negociación, prolongando innecesariamente y a altísimos costos, una solución, que en todo caso será a través de una negociación”.

En cuanto a las observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías de protesta ya logrado, el Comité manifestó que “no se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, sino de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación”.

“Con los ajustes, el Gobierno pretende que se inicie de nuevo la discusión, saca temas cruciales en los que se tenían acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del Esmad, la apertura de un debate sobre la reforma de la Policía, el uso de instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución de este conflicto, las declaraciones condenando las violaciones de derechos humanos y la estigmatización en las protestas y la comisión de garantías que realizaría seguimiento al acuerdo, entre otras”, agregaron.

Por su parte, desde el Comité se informó que, ante la negativa del Gobierno de firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica del 24 de mayo, se hizo una nueva propuesta al gobierno nacional, donde el tema central es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos.

Desde la otra orilla de la negociación, el Gobierno reiteró al Comité del Paro que se deben terminar los bloqueos de inmediato.

Según lo informado, el próximo martes 1 de junio, se retomarán las negociaciones entre las partes.