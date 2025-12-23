“Todos los jóvenes deben saber que Colombia es un país rico en cultura”: Martín Elías Junior

Martín Elías Jr. estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso hablando de su creciente carrera musical.

Recientemente lanzó su segundo álbum, el 28 de noviembre, titulado ‘Dejando huella’, el artista enfatizó en que para él es importante que los jóvenes reconozcan la diversidad y riqueza cultural que define a Colombia.

Para el cantante, la música no es solo una profesión, sino una responsabilidad que nace de sus raíces. Según explica, el éxito de su familia está basado en la nobleza y la sencillez del campo, valores que intenta plasmar en su música.

Actualmente está cursando el primer semestre de Administración de Empresas en la Universidad del Norte y sus próximos conciertos serán en Valledupar, San Marcos (Sucre) y Saldaña (Tolima) a finales de diciembre.

Martín Elías Junior reconoce la influencia de su padre, Martín Elías y su abuelo, Diomedes Díaz, su objetivo es conectar la tradición con el entorno actual, buscando dejar una huella propia.

Escuche la entrevista completa:

