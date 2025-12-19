El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es una canción perpetua”: Gabriel Romero y la historia detrás de La Piragua

Gabriel Romero, conocida voz de la música tropical colombiana, pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco en la W para celebrar una carrera que ya tiene más de 50 años y contar las historias detrás de canciones como La Piragua y Violencia.​

Romero, quien a sus más de 80 años mantiene su conocida voz, recordó con nostalgia su época dorada junto a Los Black Stars, agrupación con la que grabó 136 canciones. Destacó especialmente La Piragua, obra de José Barros, describiéndola como una “canción perpetua” que partió la historia del compositor en dos: hubo un Barros de tangos y boleros antes de ella, y un Barros de cumbias inmortales después.

“Se volvió un texto de enseñanza musical en los colegios”, afirmó, recordando cómo esta canción trascendió hasta ser interpretada en versiones internacionales insólitas.​

Sobre el origen de su apodo, el artista relató que, tras lanzarse como solista y llegar al Carnaval de Barranquilla, un hombre llamado Alberto Arteta vio su nombre en un cartel junto a figuras como Johnny Ventura y El Gran Combo.

Al considerarlo demasiado simple para competir con tales gigantes, Arteta decidió bautizarlo unilateralmente como “Gabriel Rumba Romero” para darle el “remoquete” y la fuerza comercial necesaria, un nombre que el cantante adoptó para siempre.​

El maestro también recordó su relación musical con José Barros, a quien le grabó 11 temas, incluyendo éxitos como El Minero y Violencia.

Aunque tiene 82 años, Romero sigue vigente en los escenarios internacionales y habló de su reciente presentación en Londres, y mantiene su conexión con la cultura popular y el fútbol, recordando el origen de la frase “Junior tu papá” en una discusión amistosa que tuvo con Poncho Rentería.

Escuche la entrevista completa aquí:

