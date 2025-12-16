“Excelente equipo, 25 o 30 jugadores y todos capos”: Julio César Uribe recuerda al América de 1987

Este martes, 16 de diciembre, en los micrófonos de Peláez de Francisco en La W, de W Radio, habló el mítico y reconocido exfutbolista peruano Julio César Uribe, quien en Colombia tuvo pasos por equipos como Junior, América, Envigado e Independiente Medellín.

En la conversación, Uribe, quien es considerado uno de los jugadores más icónicos de Latinoamérica, se refirió a toda su carrera y su paso por Colombia.

El exfutbolista peruano recordó al América de 1987, diciendo que “la calidad de los compañeros potencia la individualidad, entonces uno destacaba, cada uno tiene una cualidad, pero ese combo te ayudó definitivamente a destacarte”, resaltó.

Cabe recordar que ese América contaba en sus filas con leyendas del balompié mundial como Julio César Falcioni, Norberto Peluffo, Willington Ortiz, Anthony ‘El Pitufo’ de Ávila, Roberto Cabañas y Ricardo Gareca. Además, quedó subcampeón de la Copa Libertadores tras perder la final contra Peñarol, de Uruguay.

“ Era un excelente equipo, 25 o 30 jugadores y todos capos” , enfatizó.

¿Cuál fue el jugador colombiano que más lo impactó?

En este apartado, Uribe destacó que “hay varios, pero a nivel de crack” solo uno:

“Willington Ortiz en su momento. La calidad de persona, el compañero, el amigo. Un tipazo y después con todo el grupo igual las relaciones siempre han sido muy correctas, muy profesionales, muy amigables y por eso, a pesar del tiempo, aún nos saludamos, nos abrazamos y eso en la vida es gratificante porque fuimos sencillos, seguimos siendo sencillos y correctos para abrazarnos a través de nuestra pasión, que es el fútbol; es lo que amamos”, narró.

La situación del fútbol peruano en la actualidad

Finalmente, el histórico exfutbolista se refirió a la actualidad de ese deporte en su país: “La época de bonanza ya terminó, del talento, del diferente terminó, hoy todo el mundo está alineado con la metodología, con las sistematizaciones, con las métricas, con los recorridos, con la toma de decisiones y es válido también, pero el instinto no puede desaparecer, el instinto es el diferente y solamente se le tiene que incorporar a la actualidad a través de las métricas que son muy válidas y está la ciencia y está la cultura nutricional, excelente todo eso, pero no descartando el instinto que es lo que con estas herramientas definitivamente te va a hacer más productivo”.

