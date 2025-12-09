Mario Alberto Yepes realizará su partido de despedida con figuras históricas del FPC y del mundo

Mario Alberto Yepes, Didier Drogba, Radamel Falcao y Óscar Córdoba. Fotos: (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images) / (Photo by Shaun Botterill/Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Photo by Ben Radford/Getty Images)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mario Alberto Yepes realizará su partido de despedida con figuras históricas del FPC

Mario Alberto Yepes, exjugador y excapitán de la Selección Colombia, conversó con Peláez De Francisco en La W acerca de su partido de despedida como futbolista profesional.

Entre las figuras que estarán presentes en el juego están: Giovanni Hernández, Óscar Córdoba, Fabián Vargas, Iván Ramiro Córdoba, ‘Choronta’ Restrepo, Didier Drogba, David Trezeguet y Radamel Falcao García.

Asimismo, los entrenadores que dirigirán a los dos equipos serán Francisco Maturana y Néstor Lorenzo, dos de los técnicos más importantes en la historia de la Tricolor.

Este partido se disputará el 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Escuche la entrevista completa con Mario Yepes aquí: