“La parte técnica es fundamental en las etapas formativas”: Nelson Gallego, exfutbolista colombiano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nelson Gallego, exfutbolista y entrenador, pasó por los micrófonos de Pelaez y De Francisco en W Radio para hablar de sus clínicas de fútbol y la crisis técnica que atraviesa la juventud futbolística en Colombia.

Gallego señaló que sus campamentos, aptos para jóvenes desde los 9 años, revelan que los jugadores hoy carecen de técnica básica.

El problema no es físico, sino formativo: los jugadores no saben “parar la pelota, cabecear o gambetear”. Explicó que muchos evitan incluso correr “cuatro vueltas” a la cancha, lo que demuestra la falta de un entrenamiento consciente y disciplinado.

El exjugador de Independiente Santa Fe lamentó que los técnicos actuales se enfocan solo en el resultado, permitiendo que los delanteros boten muchos goles sin corregir el problema.

Insistió en que la clave es la técnica, que es “fundamental”. Puso énfasis en el valor que tiene un jugador para “patear de volea” o tirar un centro con curva, habilidades que se han perdido en favor del simple músculo.

Sus clínicas se enfocan en la corrección inmediata y la repetición: se enseña a patear con la parte interna y externa del pie, y se les pide que “practique, practique”. El objetivo es inculcar desde temprana edad, entre los 8 y 9 años, las bases técnicas para que el jugador llegue mejor preparado.

Gallego, quien jugó con figuras como Ramón Orlando Gómez, afirmó que el fútbol colombiano necesita que el entrenador sea un maestro que sepa “resolver de mejor manera” y que no se deje llevar solo por ganar, sino por enseñar, para que los jugadores puedan alcanzar su verdadero potencial.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “La parte técnica es fundamental”: Nelson Gallego, exfutbolista colombiano 22:18 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: