“A Rodri no le queda mucho” para volver, revela Guardiola
“Está recuperándose y estamos evaluando el momento en que volverá. Esperaremos un poco más para asegurarnos de que esté bien”, añadió el técnico.
El entrenador del Manchester City Pep Guardiola anunció este lunes en rueda de prensa que el mediocentro Rodri, Balón de Oro 2024, está cerca de reincorporarse tras sufrir una nueva lesión en octubre.
“A Rodri no le queda mucho. No estoy seguro, pero no será por mucho tiempo”, declaró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo contra el Bayer Leverkusen, en la quinta jornada de Liga de Campeones.
El entrenador citizen también se refirió a su incidente del sábado con un operario de cámara, al que increpó tras la derrota de sus jugadores en el feudo del Newcastle (2-1).
- Le puede interesar: El Manchester City goleó 3-0 al Liverpool por Premier League: Guardiola cumplió 1000 partidos
“Pido disculpas. Estoy abochornado y avergonzado. No me gusta, me disculpé con el cámara al momento (...) Incluso después de 1.000 partidos no soy una persona perfecta, cometí un gran error”, explicó el catalán de 54 años.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
Directo
WRadio FM
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Rodri en el Manchester City. Foto Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)