“Después del empate nos olvidamos de jugar”: Guardiola, entrenador del Manchester City tras derrota

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, destacó que su equipo hizo “muchas cosas bien” a pesar de la derrota encajada ante el Brighton (2-1), aunque reconoció la fragilidad de un plantel que “ha cambiado muchas cosas” y que decayó tras encajar el empate.

El Brenford remontó un tanto de Erling Haaland y en la segunda parte provocó la segunda derrota en tres partidos del City. “Estuvimos muy bien durante una hora pero después del gol nos olvidamos de jugar. Pensábamos más en las consecuencias en lo que podía venir y recibimos dos goles y perdimos”, resumió el preparador español.

Guardiola, sin embargo, piensa que su equipo va en la “dirección correcta” y que hizo cosas bien tanto ante el Tottenham hace una semana como este domingo en el Amex Stadium, de donde salió derrotado.

“Me gustan muchas cosas de las que hacemos. También contra el Tottenham. Empezamos bien y luego caímos”, indicó. “Me gustaron muchas cosas pero no pudimos ganar, no fuimos capaces. En cuanto encajamos el primer gol dejamos de jugar”, añadió.

“No es más que un partido”, insistió. “La temporada acaba de empezar. Hay una temporada muy larga aún por delante y veremos qué pasa”, dijo.

Guardiola defendió a sus jugadores y recordó que ha sufrido muchos cambios en los últimos tiempos: “Tenemos una plantilla muy buena. Han cambiado muchas cosas de antes a ahora y lo que pasa es normal. Necesitamos que los nuevos se adapten y necesita tiempo. Y que los veteranos ayuden a los nuevos”.

El preparador del Manchester City confía en que tras el parón por los partidos de la selección las cosas cambien. “Sabemos la plantilla que tenemos y vamos a intentar competir”, dijo Guardiola, que anunció que el francés Rayan Cherki estará de baja dos meses por lesión.

El asentamiento del centrocampista español Rodri, que fue titular por primera vez desde su grave lesión de rodilla, fue de las mejores noticias para el Manchester City. “Hizo un gran partido. Es un jugador de gran personalidad y me alegra que haya jugado los noventa minutos. Espero que aproveche ahora sus minutos con la selección”, subrayó.

