Nuevo golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich: sigue en racha con el equipo bávaro
Con este nuevo gol, Luis Díaz llegó a tres goles con el Bayern Múnich.
El extremo colombiano Luis Fernando Díaz volvió a anotar otro gol con el Bayern Múnich, esta vez en el juego ante el Augsburgo por la jornada 3 de la Bundesliga.
Al último minuto del primer tiempo (45+4) el colombiano se adentró en el área, como en sus viejos tiempos con el Liverpool, recibió el balón y de inmediato remató con pierna izquierda.
Con este nuevo gol, Luis Díaz llegó a tres goles con el Bayern Múnich en cuatro partidos oficiales.
Cabe recordar que ‘Lucho’ fue convocado por Néstor Lorenzo para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela.