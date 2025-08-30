Deportes

Nuevo golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich: sigue en racha con el equipo bávaro

Con este nuevo gol, Luis Díaz llegó a tres goles con el Bayern Múnich.

Luis Díaz celebrando su gol ante el Augsburgo. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Luis Díaz celebrando su gol ante el Augsburgo. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

El extremo colombiano Luis Fernando Díaz volvió a anotar otro gol con el Bayern Múnich, esta vez en el juego ante el Augsburgo por la jornada 3 de la Bundesliga.

Al último minuto del primer tiempo (45+4) el colombiano se adentró en el área, como en sus viejos tiempos con el Liverpool, recibió el balón y de inmediato remató con pierna izquierda.

Con este nuevo gol, Luis Díaz llegó a tres goles con el Bayern Múnich en cuatro partidos oficiales.

Cabe recordar que ‘Lucho’ fue convocado por Néstor Lorenzo para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad