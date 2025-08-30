Nuevo golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich: sigue en racha con el equipo bávaro

Luis Díaz celebrando su gol ante el Augsburgo. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

El extremo colombiano Luis Fernando Díaz volvió a anotar otro gol con el Bayern Múnich, esta vez en el juego ante el Augsburgo por la jornada 3 de la Bundesliga.

Al último minuto del primer tiempo (45+4) el colombiano se adentró en el área, como en sus viejos tiempos con el Liverpool, recibió el balón y de inmediato remató con pierna izquierda.

Con este nuevo gol, Luis Díaz llegó a tres goles con el Bayern Múnich en cuatro partidos oficiales.

🇨🇴 GOOOL de Luis Díaz. El colombiano marcó el 2-0 de #BayernMúnich en su visita a #Augsburg, al 45’+4



👀 Segundo partido de Bundesliga y segunda anotación del extremo pic.twitter.com/pTZxezEATe — Pipe Sierra (@PSierraR) August 30, 2025

Cabe recordar que ‘Lucho’ fue convocado por Néstor Lorenzo para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela.