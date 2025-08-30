Barcelona buscará el pleno de victorias en LaLiga ante el Rayo Vallecano

Lamine Yamal celebra tras marcar el tercer gol ante el RCD Mallorca en el Estadio de Son Moix el 16 de agosto de 2025 en Mallorca, España. (Foto de Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images) / Quality Sport Images

El Barcelona, con dos victorias en las dos primeras jornadas, ambas como visitante, afronta su tercera salida del curso para jugar en Vallecas, dónde le espera un Rayo reforzado anímicamente tras su histórica clasificación europea para disputar la Liga Conferencia.

El equipo catalán, pendiente del futuro del centrocampista Fermín López y con la baja de última hora de Pablo Páez Gavira, ‘Gavi’, con molestias musculares, buscará sumar el pleno de tres victorias antes del parón por los partidos de las selecciones nacionales.

Deportivamente, el equipo de Hansi Flick ha arrancado el curso con dos victorias propias de su ‘ADN’: un holgado 0-3 ante el Mallorca y una remontada in extremis frente al Levante (2-3) en un encuentro que al descanso perdía por 2-0.

Sin embargo, la actualidad azulgrana en la última semana ha estado marcada por un nombre, el de Fermín López, cuya continuidad no está clara después del interés del Chelsea en ficharle antes del cierre del mercado.

A pesar del ruido externo, el mediapunta andaluz, que no jugó ni un minuto frente al Levante, se ha ejercitado esta semana con normalidad y su técnico ha insistido en rueda de prensa que el futbolista quiere quedarse en el club azulgrana. Su presencia en la alineación es una incógnita.

En Vallecas, el Barcelona jugará su tercer partido consecutivo como visitante antes de estrenarse como local el próximo 13 o 14 de septiembre contra el Valencia. Todavía no está confirmado si ese partido se disputará en el Spotify Camp Nou. Todo dependerá de si el club obtiene antes de esa fecha la licencia de primera ocupación para que el recinto de Les Corts pueda albergar encuentros oficiales.

Sumar los tres puntos ante el Rayo permitiría al Barça afrontar con tranquilidad el primer parón internacional del curso. En Madrid, Flick no contará con el centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, que sufre molestias en la rodilla derecha, mientras que recupera a Frenkie de Jong, ausente ante el Levante.

También entrará en la convocatoria el lateral Gerard Martín, que ya figura como inscrito en LaLiga, donde todavía no están dados de alta el portero Wojciech Szczesny y el delantero Ronny Bardghji.

La presencia del delantero Robert Lewandowski en lugar de Ferran Torres, autor de dos goles en las primeras jornadas, es una de las principales incógnitas en la alineación de Flick, que también podría dar entrada a Jules Kounde, suplente ante el Mallorca y el Levante.

El equipo madrileño, por su parte, llega a la cita henchido de moral tras golear esta semana al Neman Grodno bielorruso y sellar una histórica clasificación europea para la Liga Conferencia.

La visita del Barcelona será el estreno liguero del Rayo en Vallecas este curso y la expectación generada en la afición es enorme, hasta el punto que se espera que el estadio esté lleno y luzca un gran ambiente en sus gradas.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, es probable que haga algún cambio en su once respecto al último partido liguero, algo que podría suponer la entrada en la punta de ataque de Sergio Camello como referencia ofensiva con Jorge De Frutos una línea por detrás.

La gran inquietud alrededor del partido es el estado del césped de Vallecas, algo de lo que se han quejado los futbolistas del Rayo, sobre todo tras jugar contra el Neman Grodno y comprobar lo deficiente que está.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Ferrán Torres.

Árbitro: Mateo Busquets (comité balear).

Estadio: Vallecas.

Hora: 21:30 (19:30 GMT).

